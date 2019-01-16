Виктория Бекхэм использует крем, сделанный на основе ее собственной крови

44-летняя Виктория Бекхэм тщательно следит за своей внешностью и уделяет особое внимание уходу за кожей лица. Недавно знаменитость попробовала новое средство, сделанное на основе... ее собственной крови.

1 2 3 4 5 Виктория Бекхэм использует необычное средство ухода за кожей лица

Поклонники не перестают поражаться тому, как молодо выглядит многодетная мама Виктория Бекхэм. Однако на то есть объективные причины: звезда тратит много времени и средств на ухаживающие продукты и процедуры у косметолога.

На днях Виктория рассказала в своем микроблоге, что начала пользоваться косметикой, сделанной на основе... ее крови! Столь необычные средства для Бекхэм изготовила звездный косметолог Барбарма Штурм.

Главными действующими компонентами такой косметики являются протеины Интерлейкин-1 и Трансформирующий ростовой фактор бета, которые вырабатываются в крови, например, при порезе для быстрого его заживления. Таким образом, увлажняющий крем, сделанный на основе крови, способствует выработке коллагена, восстанавливает кожу, помогает бороться с покраснениями и воспалениями.



Доктор Штурм была одной из первых, кто стал использовать эту технологию. Среди ее клиенток числится не только Виктория Бекхэм, но и другие знаменитости: Белла Хадид, Хейли Болдуин и Мария Шарапова. Кстати, только одна баночка от косметолога может обойтись в тысячу долларов. Похоже, для того, чтобы сохранить молодость, Виктории не жалко ни денег, ни собственной крови.