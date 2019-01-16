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Виктория Бекхэм использует крем, сделанный на основе ее собственной крови

44-летняя Виктория Бекхэм тщательно следит за своей внешностью и уделяет особое внимание уходу за кожей лица. Недавно знаменитость попробовала новое средство, сделанное на основе... ее собственной крови.

Поклонники не перестают поражаться тому, как молодо выглядит многодетная мама Виктория Бекхэм. Однако на то есть объективные причины: звезда тратит много времени и средств на ухаживающие продукты и процедуры у косметолога. 

На днях Виктория рассказала в своем микроблоге, что начала пользоваться косметикой, сделанной на основе... ее крови! Столь необычные средства для Бекхэм изготовила звездный косметолог Барбарма Штурм. 

Главными действующими компонентами такой косметики являются протеины Интерлейкин-1 и Трансформирующий ростовой фактор бета, которые вырабатываются в крови, например, при порезе для быстрого его заживления. Таким образом, увлажняющий крем, сделанный на основе крови, способствует выработке коллагена, восстанавливает кожу, помогает бороться с покраснениями и воспалениями. 

Доктор Штурм была одной из первых, кто стал использовать эту технологию. Среди ее клиенток числится не только Виктория Бекхэм, но и другие знаменитости: Белла Хадид, Хейли Болдуин и Мария Шарапова. Кстати, только одна баночка от косметолога может обойтись в тысячу долларов. Похоже, для того, чтобы сохранить молодость, Виктории не жалко ни денег, ни собственной крови.  

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16 января 2019
Текст Мария Точилкина
Фото Legion-Media.ru, Instagram
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Виктория Бекхэм

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