«Спинка носа просела»: Виктория Романец рассказала, как страдает после трех пластических операций

Виктория Романец не скрывает того факта, что не раз обращалась к услугам пластических хирургов. На днях экс-участница «Дома-2» пожаловалась подписчикам на последствия перенесенных операций.

1 2 3 4 5 6 7 Виктория Романец призналась, что страдает после пластических операций

29-летняя Виктория Романец часто рассказывает поклонникам о том, как любит ухаживать за собой. Бывшая участница телестройки то и дело публикует новые фото и видео из спортзала или кабинета косметолога. О своих визитах в кабинет пластического хирурга возлюбленная Антона Гусева также говорит открыто.



По признанию Виктории, она трижды переносила операцию по изменению формы носа.

На днях девушка опубликовала в своем Инстаграме несколько видеороликов, в которых рассказала о проблемах, возникших после хирургического вмешательства.

По словам Романец, после ринопластики врачи рекомендовали ей не носить очки. Однако она проигнорировала их советы. «Я очень непослушный пациент и считаю, что правила нужны для того, чтобы их нарушать... а потом вот так вот страдать», — посмеялась над собой Виктория. «От того, что я носила очки, у меня просела спинка носа», — также добавила Романец.



Теперь девушке приходится использовать специальный пластырь, который фиксирует гиалуроновую кислоту, введенную в нос. А как вы считаете, красота стоит таких жертв?

