«Спинка носа просела»: Виктория Романец рассказала, как страдает после трех пластических операций

29-летняя Виктория Романец часто рассказывает поклонникам о том, как любит ухаживать за собой. Бывшая участница телестройки то и дело публикует новые фото и видео из спортзала или кабинета косметолога. О своих визитах в кабинет пластического хирурга возлюбленная Антона Гусева также говорит открыто.
По признанию Виктории, она трижды переносила операцию по изменению формы носа.
По словам Романец, после ринопластики врачи рекомендовали ей не носить очки. Однако она проигнорировала их советы. «Я очень непослушный пациент и считаю, что правила нужны для того, чтобы их нарушать... а потом вот так вот страдать», — посмеялась над собой Виктория. «От того, что я носила очки, у меня просела спинка носа», — также добавила Романец.
Теперь девушке приходится использовать специальный пластырь, который фиксирует гиалуроновую кислоту, введенную в нос. А как вы считаете, красота стоит таких жертв?