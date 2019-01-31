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«Спинка носа просела»: Виктория Романец рассказала, как страдает после трех пластических операций

Виктория Романец не скрывает того факта, что не раз обращалась к услугам пластических хирургов. На днях экс-участница «Дома-2» пожаловалась подписчикам на последствия перенесенных операций.

29-летняя Виктория Романец часто рассказывает поклонникам о том, как любит ухаживать за собой. Бывшая участница телестройки то и дело публикует новые фото и видео из спортзала или кабинета косметолога. О своих визитах в кабинет пластического хирурга возлюбленная Антона Гусева также говорит открыто.

По признанию Виктории, она трижды переносила операцию по изменению формы носа.

На днях девушка опубликовала в своем Инстаграме несколько видеороликов, в которых рассказала о проблемах, возникших после хирургического вмешательства.

По словам Романец, после ринопластики врачи рекомендовали ей не носить очки. Однако она проигнорировала их советы. «Я очень непослушный пациент и считаю, что правила нужны для того, чтобы их нарушать... а потом вот так вот страдать», — посмеялась над собой Виктория. «От того, что я носила очки, у меня просела спинка носа», — также добавила Романец.

Теперь девушке приходится использовать специальный пластырь, который фиксирует гиалуроновую кислоту, введенную в нос. А как вы считаете, красота стоит таких жертв? 

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31 января 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • У меня и без рино просела спинка носа( изза очков

  • О боже

  • А зачем тогда выкладывать старые фото, где она натуральная. Типо, она не делала пластику. Сегодня не помнит, что врала вчера

  • А такое может вообще произойти из-за очков? Реально?

  • Это что за король ночи на первом фото?😱

  • Гость

    А такое может вообще произойти из-за очков? Реально?

    Вряд ли. Скорее так сказал хирург, чтобы оправдать свою криворукость. Или она носила очки с первого дня после операции каждый день, не снимая. Тогда, наверное, может, пока кости не срослись.

  • секуууундуууу !! она же ничего с собой не делала))))))) был тут челинж 2009/2019 и она писала что вот мол посмотрите я такая какая я есть 10 лет)) аж смешно!!

  • А больше ничего не просело?

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