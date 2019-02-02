Елена Летучая отказалась от макияжа на отдыхе и восхитила фанатов идеальной кожей без изъяна

40-летнюю Елену Летучую редко можно увидеть совсем без мейкапа. Однако на днях телеведущая показала фолловерам в Инстаграме, как выглядит без декоративной косметики.

1 2 3 4 5 Во время отдыха Елена Летучая перестала пользоваться декоративной косметикой

В начале января Елена Летучая вместе с мужем Юрием Анашенковым улетела на Галапагосские острова. Время от времени знаменитость рассказывает на своей странице в Инстаграме, как проходят каникулы и показывает фотографии в пляжной одежде.

1 февраля счастливая и отдохнувшая телеведущая решила поделиться с подписчиками коротким видеороликом, на котором запечатлена крупным планом без макияжа.

«У меня доброе утро. Я люблю иногда побыть наедине с собой и помолчать о чем то... А вы о чем молчите?» — подписала пост Летучая (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).



Поклонники отметили, что Летучая прекрасно выглядит, и засыпали ее комплиментами. «Без косметики Елена еще красивее!», «Леночка, вы прекрасны! Похожи на красивую эльфийку!», «Как же прекрасна такая чистая естественность!», «Как же вам повезло, что без макияжа кожа выглядят идеально», — написали фанаты телезвезды в комментариях к посту.



Правда, не обошлось и без негативных высказываний в адрес телеведущей. Однако она совершенно спокойно ответила хейтерам: «Я свободная внутренне, независима и да, появились первые морщиночки под глазами, я смотрю на себя в зеркало и люблю их, хочу стареть красиво! А красота женщины это не наклеенные ресницы или волосы — это душа и счастливый взгляд».



Напомним, что ранее Елене Летучая делилась с журналистами секретами своей молодости и красоты. Знаменитость правильно питается и регулярно ухаживает за кожей.