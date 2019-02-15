Виктория Бекхэм пожаловалась, что у нее появились прыщи от недосыпа

Виктория Бекхэм — женщина занятая. Знаменитость успевает заниматься воспитанием четверых детей, а также развивать собственный модный бренд Victoria Beckham и регулярно бывать в заграничных командировках. Разумеется, не обходится без помощников, но многие дела дизайнер решает самостоятельно, оттого отдыхает катастрофически мало.
Миссис Бекхэм продемонстрировала крупное воспаление на щеке и попросила совета, как бы поскорее с ним справиться.
В прошлом многодетная мама признавалась, что у нее были проблемы с кожей, с которыми она благополучно справилась. Время от времени Виктория даже рассказывает в Инстаграме о том, как ухаживает за собой.