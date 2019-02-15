Виктория Бекхэм пожаловалась, что у нее появились прыщи от недосыпа

Считается, что акне и прочие несовершенства кожи возникают преимущественно в подростковом возрасте. Однако подобная проблема знакома и многим взрослым: на днях, например, 44-летняя Виктория Бекхэм посетовала на то, что у нее образовалось воспаление на лице.

1 2 3 4 5 И у Виктории Бекхэм бывают прыщи!

Виктория Бекхэм — женщина занятая. Знаменитость успевает заниматься воспитанием четверых детей, а также развивать собственный модный бренд Victoria Beckham и регулярно бывать в заграничных командировках. Разумеется, не обходится без помощников, но многие дела дизайнер решает самостоятельно, оттого отдыхает катастрофически мало.

15 февраля жена Дэвида Бекхэма опубликовала новую инстаграм-историю, в которой пожаловалась на недостаток сна. Виктория сообщила подписчикам, что из-за этого у нее появились прыщи.

Миссис Бекхэм продемонстрировала крупное воспаление на щеке и попросила совета, как бы поскорее с ним справиться.



В прошлом многодетная мама признавалась, что у нее были проблемы с кожей, с которыми она благополучно справилась. Время от времени Виктория даже рассказывает в Инстаграме о том, как ухаживает за собой.