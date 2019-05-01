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Алена Шишкова опубликовала свое фото без макияжа и фильтров

Мы привыкли, что Инстаграм Алены Шишковой — это кладезь красивых фото, годных для обложки глянца. Однако на днях модель поделилась самым обычным и честным снимком, чем очень удивила фанатов.
Алена Шишкова
Алена Шишкова по праву считается одной из самых красивых девушек нашей страны

В последние годы российские и мировые знаменитости стремятся показать, что они самые обычные люди — со своими страхами, недостатками, изъянами и бытовыми проблемами. Так, например, многие звезды стали без стеснения выкладывать в соцсети свои фото без макияжа. 

На днях их примеру последовала и Алена Шишкова. Модель опубликовала честный снимок, на котором предстала с «чистым» лицом. Кроме того, видно, что кадр не обработан. «Без фильтров», — многозначительно подписала фото Алена (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Большинство подписчиков поблагодарили Шишкову за смелость, а некоторые даже отметили, что без макияжа Алена стала самой обычной девушкой. «Какая красивая, без мейка и фильтров тебе больше идет», «Красивая. Но без фильтров и не скажешь, что супермодель», «Ну вот, сразу обычная девушка, такая же, как все», «Совсем блеклая и обычная, даже не скажешь что модель. Пишу без зависти, просто как вижу», — высказались фолловеры. А вам какая Алена нравится больше: с макияжем или без? 

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01 мая 2019
Текст Саша Белая
Фото Instagram
Теги

Алена Шишкова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Это Шишкова??? Она же свою мордень сузила в несколько раз.

  • Это без фильтров и мейка ? ахххааххахх ) Верим ,верим

  • И с кучей операций;)

  • Утиные губы и длинный (от того, что сузила операционно) нос на своих местах. Всё то же самое

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