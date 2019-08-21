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Елена Перминова впервые опубликовала свое фото без фильтров, макияжа и фэйстюна

Мы привыкли, что звезды всегда выглядят как с обложки. Однако не стоит забывать, что за идеальной картинкой скрывается самый обычный человек. На днях Елена Перминова показала себя настоящую.
Елена Перминова
Елена Перминова

Инстаграм Елены Перминовой — показательно-образцовый фотоальбом. Модель всегда идеально выглядит: будь то семейный отдых, прогулка с тремя детьми, встреча с друзьями или светский вечер. 

Елена Перминова
Елена Перминова предстала перед фолловерами без макияжа

На днях 32-летняя Елена показала свое честное фото. Инстаграм-звезда опубликовала селфи, на котором позирует без грамма косметики. «Фото без фильтров, макияжа и фэйстюна. Такая какая есть: смешная, но счастливая», — подписала снимок модель. Да, такой мы Перминову еще не видели! 

Даже без мэйка многодетная мама выглядела прекрасно: ровный тон кожи, отсутствие прыщей и каких-либо неровностей — не каждая может этим похвастаться. Фолловеры с нами согласились и одарили знаменитость массой комплиментов. «Это лучшее ваше фото», «Такая настоящая и очень-очень красивая», — писали подписчики. 

А чтобы доказать, что на снимке действительно нет ретуши, Елена поделилась коротким видео из спортзала.  Во время тренировки Перминова также была без косметики и выглядела хоть и уставшей, но все же прекрасной.

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21 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @lenaperminova/Instagram, Getty Images
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Елена Перминова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Так ГОРАЗДО лучше ей, мне она всегда очень грубой и некрасивой казалась, а так очень милая.

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