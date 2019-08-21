Елена Перминова впервые опубликовала свое фото без фильтров, макияжа и фэйстюна

Мы привыкли, что звезды всегда выглядят как с обложки. Однако не стоит забывать, что за идеальной картинкой скрывается самый обычный человек. На днях Елена Перминова показала себя настоящую.



Елена Перминова

Инстаграм Елены Перминовой — показательно-образцовый фотоальбом. Модель всегда идеально выглядит: будь то семейный отдых, прогулка с тремя детьми, встреча с друзьями или светский вечер.

Елена Перминова предстала перед фолловерами без макияжа

На днях 32-летняя Елена показала свое честное фото. Инстаграм-звезда опубликовала селфи, на котором позирует без грамма косметики. «Фото без фильтров, макияжа и фэйстюна. Такая какая есть: смешная, но счастливая», — подписала снимок модель. Да, такой мы Перминову еще не видели!



Даже без мэйка многодетная мама выглядела прекрасно: ровный тон кожи, отсутствие прыщей и каких-либо неровностей — не каждая может этим похвастаться. Фолловеры с нами согласились и одарили знаменитость массой комплиментов. «Это лучшее ваше фото», «Такая настоящая и очень-очень красивая», — писали подписчики.



1 2 3 ... 10 Елена Перминова воспитывает троих детей и при этом не забывает о себе

А чтобы доказать, что на снимке действительно нет ретуши, Елена поделилась коротким видео из спортзала. Во время тренировки Перминова также была без косметики и выглядела хоть и уставшей, но все же прекрасной.

