Анастасия Тарасова отправила мужа к косметологу

За бьюти-процедурами, которые делают женщины, уже сложно уследить. А вот мужчины нечасто об этом говорят. На днях Дмитрий Тарасов побывал в кабинете косметолога и рассказал о своем опыте.
В Инстаграме футболиста появился новый снимок с женой Анастасией. Как оказалось, супруги вместе ходили в салон красоты, и Дмитрию сделали процедуру, направленную на увлажнение кожи лица. «Затащила меня любимая на комплексное оздоровление HydraFacial», — поведал спортсмен своим подписчикам.
«Крутая процедура, я доволен», — поделился Тарасов своими впечатлениями. Судя по тому, что эффект будет лучше заметен после целого курса, Дмитрий еще не раз появится у косметолога. А мы, девочки, будем ждать новых отзывов от спортсмена.