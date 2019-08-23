Анастасия Тарасова отправила мужа к косметологу

В последнее время чета Тарасовых регулярно дает повод написать о них. На этот раз причиной обсуждения стал совместный поход супругов на бьюти-процедуры.

Анастасия и Дмитрий Тарасовы

За бьюти-процедурами, которые делают женщины, уже сложно уследить. А вот мужчины нечасто об этом говорят. На днях Дмитрий Тарасов побывал в кабинете косметолога и рассказал о своем опыте.



В Инстаграме футболиста появился новый снимок с женой Анастасией. Как оказалось, супруги вместе ходили в салон красоты, и Дмитрию сделали процедуру, направленную на увлажнение кожи лица. «Затащила меня любимая на комплексное оздоровление HydraFacial», — поведал спортсмен своим подписчикам.



1 2 3 ... 10 Анастасия и Дмитрий Тарасовы в последнее время много времени проводят вместе

«Крутая процедура, я доволен», — поделился Тарасов своими впечатлениями. Судя по тому, что эффект будет лучше заметен после целого курса, Дмитрий еще не раз появится у косметолога. А мы, девочки, будем ждать новых отзывов от спортсмена.