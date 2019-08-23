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Анастасия Тарасова отправила мужа к косметологу

В последнее время чета Тарасовых регулярно дает повод написать о них. На этот раз причиной обсуждения стал совместный поход супругов на бьюти-процедуры. 
Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)
Анастасия и Дмитрий Тарасовы

За бьюти-процедурами, которые делают женщины, уже сложно уследить. А вот мужчины нечасто об этом говорят. На днях Дмитрий Тарасов побывал в кабинете косметолога и рассказал о своем опыте. 

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

В Инстаграме футболиста появился новый снимок с женой Анастасией. Как оказалось, супруги вместе ходили в салон красоты, и Дмитрию сделали процедуру, направленную на увлажнение кожи лица. «Затащила меня любимая на комплексное оздоровление HydraFacial», — поведал спортсмен своим подписчикам.  

  • Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)
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    Анастасия и Дмитрий Тарасовы в последнее время много времени проводят вместе
    Смотреть галерею

«Крутая процедура, я доволен», — поделился Тарасов своими впечатлениями. Судя по тому, что эффект будет лучше заметен после целого курса, Дмитрий еще не раз появится у косметолога. А мы, девочки, будем ждать новых отзывов от спортсмена.

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23 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @kostenko.94, @tarasov23/Instagram
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Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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  • Лучше к пластическому хирургу, хотя вряд ли ему это поможет...

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