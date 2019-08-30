Лифтинг на дому: Мария Погребняк решила самостоятельно делать себе микротоковую терапию

Мария Погребняк не только делится своими секретами красоты, но и рассказывает о новых бьюти-процедурах, которые тестирует на себе. На днях жена футболиста поведала о новой терапии.

Мария Погребняк

Марию Погребняк по праву можно считать одним из самых популярных бьюти-блогеров. Модель регулярно рассказывает о новинках и своих сеансах у косметолога.



На днях в инстаграм-историях Погребняк появилось видео с интересным и необычным предметом. Как объяснила знаменитость, этот прибор предназначен для проведения RF-лифтинга (суть процедуры заключается в деликатном воздействии импульсных токов с различными частотами на кожу лица).



Мария решила самостоятельно заняться собственной красотой и без помощи косметолога проводить микротоковую терапию дома, поэтому и купила аппарат через интернет-магазин.



1 2 3 ... 10 Мария Погребняк известна своей любовью к различным бьюти-экспериментам

Чтобы избежать ошибок, Мария обратилась к специалистам, которые доходчиво объяснили девушке, как пользоваться прибором.

