Лифтинг на дому: Мария Погребняк решила самостоятельно делать себе микротоковую терапию

Марию Погребняк по праву можно считать одним из самых популярных бьюти-блогеров. Модель регулярно рассказывает о новинках и своих сеансах у косметолога.
На днях в инстаграм-историях Погребняк появилось видео с интересным и необычным предметом. Как объяснила знаменитость, этот прибор предназначен для проведения RF-лифтинга (суть процедуры заключается в деликатном воздействии импульсных токов с различными частотами на кожу лица).
Мария решила самостоятельно заняться собственной красотой и без помощи косметолога проводить микротоковую терапию дома, поэтому и купила аппарат через интернет-магазин.
Чтобы избежать ошибок, Мария обратилась к специалистам, которые доходчиво объяснили девушке, как пользоваться прибором.