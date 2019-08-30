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Лифтинг на дому: Мария Погребняк решила самостоятельно делать себе микротоковую терапию

Мария Погребняк не только делится своими секретами красоты, но и рассказывает о новых бьюти-процедурах, которые тестирует на себе. На днях жена футболиста поведала о новой терапии. 
Мария Погребняк
Мария Погребняк

Марию Погребняк по праву можно считать одним из самых популярных бьюти-блогеров. Модель регулярно рассказывает о новинках и своих сеансах у косметолога.

На днях в инстаграм-историях Погребняк появилось видео с интересным и необычным предметом. Как объяснила знаменитость, этот прибор предназначен для проведения RF-лифтинга (суть процедуры заключается в деликатном воздействии импульсных токов с различными частотами на кожу лица).

Мария решила самостоятельно заняться собственной красотой и без помощи косметолога проводить микротоковую терапию дома, поэтому и купила аппарат через интернет-магазин.

Чтобы избежать ошибок, Мария обратилась к специалистам, которые доходчиво объяснили девушке, как пользоваться прибором. 

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30 августа 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @mariapoga/Instagram
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Мария Погребняк

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Лучшее что она может сделать это перестать притягивать старость ботоксом и вынуть силикон из губ и щёк - лет на 15 моложе будет выглядеть

  • Мария, зачем столько всего? Вам всего 30.

  • Мария от природы красивая, приятная девушка.

  • Вынуть силикон из щек- это как, простите?

  • Фрик какой-то

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