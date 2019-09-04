Нелли Ермолаева бросила вызов комплексам и показала себя с россыпью прыщей на лице

На днях Нелли Ермолаева поведала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться в рамках проекта «Остров героев» и как она снова приняла себя.

Нелли Ермолаева



Уверенность многих современных девушек зависит от их внешнего вида. На настрой влияет и удачно выбранный наряд, и хорошо нанесенный мейкап. Однако в отсутствии зеркала и привычных косметологических средств приходиться переосмысливать собственное восприятие.



Это произошло с Нелли Ермолаевой во время проекта «Остров героев». На шесть дней девушка была лишена привычных предметов обихода, не говоря уже о декоративной косметике. За это время экс-участница «Дома-2» покрылась прыщами и прочими несовершенствами кожи и не постеснялась показаться в таком виде перед фолловерами.



«Мне было очень сложно справиться и принять то, что я в ужасном виде: искусанная, с синяками под глазами, разодранная и с грязной головой», — поведала модель в Инстаграме.

«Я же справилась с голодом, сложными заданиями, со сном на земле, с фобией к насекомым, отсутствием близких и многим другим, значит и приму себя ужасную», — продолжила инстаграм-знаменитость.



Нелли призналась, что проект на выживание был большим опытом в ее жизни, а появление в таком виде — настоящий стресс. Однако Ермолаевой удалось преодолеть все трудности и принять себя. «Нужно просто быть уверенной, как будто ничего такого не происходит с моим телом. В какой-то момент я начала просто смотреть на все с иронией и улыбаться», — подытожила звезда.