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«Персик»: Вера Брежнева показала неожиданный изъян своего лица

Вера Брежнева тщательно следит за свой внешностью, посещает косметолога и делает множество бьюти-процедур. Однако на днях певица продемонстрировала, что ее кожа не совершенна.
Вера Брежнева
Вера Брежнева 

На красивые снимки в Инстаграме звезд влияет не только их внешний вид, наряд и необычная поза, но и камера, на которую делаются кадры. На днях компания Apple презентовала новые Айфоны. Обладательницей последней модели стала и Вера Брежнева, которая сразу же испробовала камеру.  

Вера Брежнева

Качество явно понравилось певице, и она решила поделиться фотографией с подписчиками, обратив их внимание на одну особенность своей кожи.

«Благодаря новой камере я теперь знаю, что у меня на щеках есть волосы. Я персик» — шутливо подписала получившийся снимок артистка. 

Вера не стесняется публиковать «честные» фото. Не раз она позировала без косметики и фильтров, и ее поклонникам понравились эти снимки. 

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23 сентября 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото @meladzemusic, @ververa/Instagram
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Вера Брежнева

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Вера уже какое десятилетие остаётся дэвушкой-персиком))))

  • Всегда сногшибательна. Что с макияжем, что без него. В чем секрет?

  • Что она все одним глазом фоткается?

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