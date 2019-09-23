«Персик»: Вера Брежнева показала неожиданный изъян своего лица

Вера Брежнева тщательно следит за свой внешностью, посещает косметолога и делает множество бьюти-процедур. Однако на днях певица продемонстрировала, что ее кожа не совершенна.

Вера Брежнева



На красивые снимки в Инстаграме звезд влияет не только их внешний вид, наряд и необычная поза, но и камера, на которую делаются кадры. На днях компания Apple презентовала новые Айфоны. Обладательницей последней модели стала и Вера Брежнева, которая сразу же испробовала камеру.



Качество явно понравилось певице, и она решила поделиться фотографией с подписчиками, обратив их внимание на одну особенность своей кожи.

«Благодаря новой камере я теперь знаю, что у меня на щеках есть волосы. Я персик» — шутливо подписала получившийся снимок артистка.

Вера не стесняется публиковать «честные» фото. Не раз она позировала без косметики и фильтров, и ее поклонникам понравились эти снимки.