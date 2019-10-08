50-летняя Анжелика Варум показала честные морщины вокруг глаз

Анжелика Варум редко делится с фолловерами снимками из обычной жизни. Однако недавно исполнительница сделала исключение и показала селфи без грамма косметики.

Леонид Агутин и Анжелика Варум

50-летняя Анжелика Варум весьма придирчиво отбирает кадры для своего микроблога. Чаще всего на ее странице в Инстаграме можно увидеть профессиональные фотосессии, снимки с красных дорожек или фото, сделанные во время концертов.

Лишь изредка звезда показывает более повседневные кадры.

8 октября, впервые за долгое время Анжелика опубликовала селфи с супругом, сделанное на борту самолета.

На снимке Варум позирует совершенно не накрашенной и, судя по всему, кадр не обрабатывался в фоторедакторах.

На фотографии даже можно рассмотреть морщины вокруг глаз исполнительницы!

Судя по всему, Анжелика совершенно не боится возрастных изменений и пока не задумывается о кардинальных anti-age-методиках.

Кстати, пользователи Сети даже не обратили внимания на морщины певицы. Вместо этого все восхищались тем, как они прекрасно смотрятся с мужем. «Сладкая парочка!», «Лучезарные, любимые, лучшие!» — прокомментировали снимок подписчики. Это ли не доказательство, что любовь — лучшее лекарство от старения?