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50-летняя Анжелика Варум показала честные морщины вокруг глаз

Анжелика Варум редко делится с фолловерами снимками из обычной жизни. Однако недавно исполнительница сделала исключение и показала селфи без грамма косметики. 
Леонид Агутин, Анжелика Варум
Леонид Агутин и Анжелика Варум

50-летняя Анжелика Варум весьма придирчиво отбирает кадры для своего микроблога. Чаще всего на ее странице в Инстаграме можно увидеть профессиональные фотосессии, снимки с красных дорожек или фото, сделанные во время концертов. 

Лишь изредка звезда показывает более повседневные кадры.

8 октября, впервые за долгое время Анжелика опубликовала селфи с супругом, сделанное на борту самолета. 

Анжелика Варум, Леонид Агутин
 

На снимке Варум позирует совершенно не накрашенной и, судя по всему, кадр не обрабатывался в фоторедакторах. 

На фотографии даже можно рассмотреть морщины вокруг глаз исполнительницы!

Судя по всему, Анжелика совершенно не боится возрастных изменений и пока не задумывается о кардинальных anti-age-методиках.

Кстати, пользователи Сети даже не обратили внимания на морщины певицы. Вместо этого все восхищались тем, как они прекрасно смотрятся с мужем. «Сладкая парочка!», «Лучезарные, любимые, лучшие!» — прокомментировали снимок подписчики. Это ли не доказательство, что любовь — лучшее лекарство от старения?

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08 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @avarum, @agutinleonid/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars, Личный архив
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Анжелика Варум, Леонид Агутин

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Постарела

  • Гость

    Постарела

    а должна была помолодеть?

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