50-летняя Анжелика Варум показала честные морщины вокруг глаз

50-летняя Анжелика Варум весьма придирчиво отбирает кадры для своего микроблога. Чаще всего на ее странице в Инстаграме можно увидеть профессиональные фотосессии, снимки с красных дорожек или фото, сделанные во время концертов.
8 октября, впервые за долгое время Анжелика опубликовала селфи с супругом, сделанное на борту самолета.
На снимке Варум позирует совершенно не накрашенной и, судя по всему, кадр не обрабатывался в фоторедакторах.
Судя по всему, Анжелика совершенно не боится возрастных изменений и пока не задумывается о кардинальных anti-age-методиках.
Кстати, пользователи Сети даже не обратили внимания на морщины певицы. Вместо этого все восхищались тем, как они прекрасно смотрятся с мужем. «Сладкая парочка!», «Лучезарные, любимые, лучшие!» — прокомментировали снимок подписчики. Это ли не доказательство, что любовь — лучшее лекарство от старения?