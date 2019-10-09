«На прыщ не смотрим»: Виктория Боня не стала фотошопить изъян на лице

Виктория Боня прославилась после участия в проекте «Дом-2», однако сейчас известна как бьюти-блогер. На днях подписчики удивились, увидев несовершенства на коже лица Бони.

Виктория Боня

Виктория Боня активно делится советами по уходу за собой и своими секретами красоты. Инстаграм-звезда не боится предстать перед фолловерами без макияжа, а на днях и вовсе показалась с несовершенствами на коже лица.



39-летняя Виктория записала ролик, в котором рассказала про необычные аксессуары. В кадре Боня позировала, загорая на пляже, и, видимо, поэтому не стала прибегать к помощи тонального крема.



«На прыщ не смотрим», — подписала видео экс-участница «Дома-2».

1 2 3 ... 10 Виктория Боня тщательно следит за своим внешним видом

Многие поклонники Виктории задались вопросом: почему же она не воспользовалась масками Инстаграма, чтобы скрыть изъяны кожи? Видимо, Боня хотела показать, что она — такой же простой человек, у которого есть свои недостатки.

