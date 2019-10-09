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«На прыщ не смотрим»: Виктория Боня не стала фотошопить изъян на лице

Виктория Боня прославилась после участия в проекте «Дом-2», однако сейчас известна как бьюти-блогер. На днях подписчики удивились, увидев несовершенства на коже лица Бони. 
Виктория Боня
Виктория Боня

Виктория Боня активно делится советами по уходу за собой и своими секретами красоты. Инстаграм-звезда не боится предстать перед фолловерами без макияжа, а на днях и вовсе показалась с несовершенствами на коже лица.

39-летняя Виктория записала ролик, в котором рассказала про необычные аксессуары.  В кадре Боня позировала, загорая на пляже, и, видимо, поэтому не стала прибегать к помощи тонального крема.

«На прыщ не смотрим», — подписала видео экс-участница «Дома-2». 

Многие поклонники Виктории задались вопросом: почему же она не воспользовалась масками Инстаграма, чтобы скрыть изъяны кожи? Видимо, Боня хотела показать, что она — такой же простой человек, у которого есть свои недостатки.

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09 октября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @victoriabonya/Instagram
Теги

Виктория Боня

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Когда говорят "не смотрим",то все сразу начинают смотреть именно на прыщ и так,приступим к обсуждению "О,Боже,что это?!Какой огромный ПРЫЩ!!!!"

  • Зачем майку с плеч спускать? Как дешево смотрится с этими пластмассками.

  • Не на пляже она, пляж платный. Рядом на камне, на фоне территории пляжа. как же кровопускания не помогли, клялась же, что очистилась вся и все аллергии прошли.

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