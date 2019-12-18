«Убрала весь гель, силиконовые губы, филлеры»: Катя Жужа рада, что наконец стала похожа на человека

Катя Жужа часто ходит к косметологу и рассказывает о любимых бьюти-средствах и процедурах своим фолловерам. На днях она вспомнила, как выглядела год назад, и ужаснулась.

Катя Жужа

После всеобщего помешательства на пухлых губах и острых скулах в моду вернулась естественная красота. Катя Жужа следует тенденциям и уже убрала последствия множества бьюти-процедур, сделанных в прошлом.



На днях инстаграм-звезда наткнулась на видео годовалой давности и решила показать его фолловерам. В кадре Жужа позирует с неестественно высокими скулами и силиконовыми губами — именно на них она и обратила внимание подписчиков.

«Как с таким лицом я нашла себе идеального мужчину?! Вся перекачанная, сделанные губы, филлер в скулах — я как отекшая алкоголичка», — нелестно высказалась о себе Катя.

«Сейчас я убрала из себя весь гель, силиконовые губы, все филлеры из лица и стала похожа на человека. Я считаю, что до этого было обезьянье лицо», — возмутилась экс-звезда «Дома-2» своим видом в недалеком 2018 году.



1 2 3 ... 11 Катя Жужа заботится о своем внешнем виде и следует всем тенденциям бьюти-индустрии

Катя посоветовала всем девушкам, злоупотреблявшим инъекциями красоты, взглянуть на себя со стороны и обратиться к косметологам, чтобы «выкачать это». «Я ходила и не замечала, что это ужас», — заключила Жужа.