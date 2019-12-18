Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Убрала весь гель, силиконовые губы, филлеры»: Катя Жужа рада, что наконец стала похожа на человека

Катя Жужа часто ходит к косметологу и рассказывает о любимых бьюти-средствах и процедурах своим фолловерам. На днях она вспомнила, как выглядела год назад, и ужаснулась. 
Катя Жужа
Катя Жужа

После всеобщего помешательства на пухлых губах и острых скулах в моду вернулась естественная красота. Катя Жужа следует тенденциям и уже убрала последствия множества бьюти-процедур, сделанных в прошлом.

На днях инстаграм-звезда наткнулась на видео годовалой давности и решила показать его фолловерам. В кадре Жужа позирует с неестественно высокими скулами и силиконовыми губами — именно на них она и обратила внимание подписчиков.

«Как с таким лицом я нашла себе идеального мужчину?! Вся перекачанная, сделанные губы, филлер в скулах — я как отекшая алкоголичка», — нелестно высказалась о себе Катя.

«Сейчас я убрала из себя весь гель, силиконовые губы, все филлеры из лица и стала похожа на человека. Я считаю, что до этого было обезьянье лицо», — возмутилась экс-звезда «Дома-2» своим видом в недалеком 2018 году.  

  • Катя Жужа
    1 2 3 ...11
    Катя Жужа заботится о своем внешнем виде и следует всем тенденциям бьюти-индустрии
    Смотреть галерею

Катя посоветовала всем девушкам, злоупотреблявшим инъекциями красоты, взглянуть на себя со стороны и обратиться к косметологам, чтобы «выкачать это». «Я ходила и не замечала, что это ужас», — заключила Жужа.

Перейти к обсуждению 3


18 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @katyajuja555/Instagram
Теги

Катя Жужа

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Не вижу разницы до и после. Кто это?

  • Давно подметила: если какая-то типа знаменитая мукла мне неизвестна, значит, совершенно точно она из дома-2))

  • Стала красивее.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-15 14:53:00
359
Этери права в том, что ее команда выдает результаты. Плющенко - сбитый летчик, сейчас по сути просто шоу мен и муж рудковской, не ему судить успешных ТРЕНЕРОВ, он был только успешным спортсменом, не тренером. Его хватает только дрессировать Гномыча, да и то ради пиара жены
Жаркий лед: Тутберидзе обрушилась с обвинениями на Тарасову и Плющенко, но тот сразу дал ответ и отпор
297 Комментариев
Гость 2019-12-16 13:58:00
256
Тот случай когда вещает о добре и любви и о том «как надо» человек у которого по сути всё сложилось в жизни. И звездой был и многократно рассказывал как поклонниц ему автобусами возили и он ни в чём себе не отказывал. А жена его прощала, покорно ждала с борщами и детей здоровых родила ему. И теперь он сидит и даже на секунду не пытается понять людей которые не могут родить самостоятельно и женщин которые не готовы быть всю жизнь дополнением к мужчине и жить его обожанием. Дартаньян оказался глуп и тщеславен.
«Не можешь завести — не надо»: Михаил Боярский резко выступил против ЭКО
99 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.