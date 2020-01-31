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Как 77-летняя Вера Алентова выглядит без темных очков

Вера Алентова редко выходит в свет без темных очков, скрывающих почти половину ее лица. Впрочем, иногда в Сети появляются снимки артистки и без ее любимого аксессуара
Вера Алентова
Вера Алентова

77-летней Вере Алентовой сложно дать ее реальный возраст. Актриса скрывает, что пользуется услугами пластического хирурга, но, как говорится, результат виден на лицо. 

И эксперты, и поклонники не раз замечали, что за прошедшие годы внешность знаменитости сильно изменилась. 

Вполне возможно, именно поэтому Вера Валентиновна постоянно носит темные очки, не желая давать лишний повод для обсуждения. 

Вера Алентова
 

Знаменитость не отказывается от затемненных линз даже во время вечерних мероприятий — мы уже и не помним, когда видели ее без очков!

Впрочем, без редкого исключения все же не обошлось. 

30 января актриса Дарья Повереннова опубликовала общее фото с коллегой по театру и рассказала, что сейчас они находятся на гастролях. 

Многие фолловеры Поверенновой не узнали Алентову на этом снимке. «Я, конечно, понимаю, что она — великая актриса, но кажется пора сказать ''стоп''», — прокомментировал один из интернет-пользователей, намекая на увлечение Веры Валентиновны омолаживающими процедурами. 

На наш взгляд, юзеры преувеличивают масштаб бедствия — как раз на этом снимке Вера Валентиновна выглядит весьма свежо. А что скажете вы?

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31 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Антон Новодережкин/ТАСС, Андрей Калмыков/Woman.ru, @ukka_erofeeva, @dpoverennova/Instagram, Persona Stars, PhotoXPress.ru
Теги

Вера Алентова, Дарья Повереннова

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