Очаровательный юноша с тонкими чертами с недавних пор начал наносить рисунки не только на тело, но и на свое лицо!

В феврале под левым глазом Пресли появилась надпись Misunderstood («Неправильно понятый»). Теперь же на его правой щеке красуется знак бейсбольного клуба Los Angeles Dodgers.

Интернет-пользователи пришли в ужас от изменения имиджа юноши. В Рунете Гербера даже стали сравнивать с сыном актрисы Елены Яковлевой Денисом Шальных, который в молодости безостановочно забивал тело и лицо татуировками, а сейчас мучительно избавляется от них.