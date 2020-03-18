20-летний Пресли Гербер успешно развивается в фэшн-бизнесе, имея контракт с крупнейшим мировым модельным агентством IMG. С юных лет молодой человек снимается в рекламных кампаниях и позирует лучшим фотографам мира.
Свободное время наследник Синди Кроуфорд часто проводит в тату-салонах Лос-Анджелеса: уже сейчас на его теле находится больше десятка татуировок.
Очаровательный юноша с тонкими чертами с недавних пор начал наносить рисунки не только на тело, но и на свое лицо!
В феврале под левым глазом Пресли появилась надпись Misunderstood («Неправильно понятый»). Теперь же на его правой щеке красуется знак бейсбольного клуба Los Angeles Dodgers.
Интернет-пользователи пришли в ужас от изменения имиджа юноши. В Рунете Гербера даже стали сравнивать с сыном актрисы Елены Яковлевой Денисом Шальных, который в молодости безостановочно забивал тело и лицо татуировками, а сейчас мучительно избавляется от них.
Впрочем, спустя время Пресли опроверг наличие второго тату на лице, объяснив, что на этот скандальный снимок был наложен фотофильтр. Молодой человек пригрозил фолловерам, что при продолжении критики его взглядов он и вовсе удалит свой микроблог. Кстати, пока что Пресли так и не показал свежее фотодоказательство отсутствия рисунка на щеке — так что подписчики не до конца поверили в его пост с опровержением.
18 марта 2020 · ·
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