Пресли Гербер идет по стопам сына Елены Яковлевой, делая очередное тату на лице

Наследник супермодели Синди Кроуфорд очень любит татуировки и регулярно добавляет новые рисунки на свое тело. Кажется, со временем Пресли рискует превратиться из красавца с модельной внешностью в самого-настоящего фрика...

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Синди Кроуфорд с детьми

20-летний Пресли Гербер успешно развивается в фэшн-бизнесе, имея контракт с крупнейшим мировым модельным агентством IMG. С юных лет молодой человек снимается в рекламных кампаниях и позирует лучшим фотографам мира. 

Свободное время наследник Синди Кроуфорд часто проводит в тату-салонах Лос-Анджелеса: уже сейчас на его теле находится больше десятка татуировок. 

Пресли Гербер

Очаровательный юноша с тонкими чертами с недавних пор начал наносить рисунки не только на тело, но и на свое лицо!

В феврале под левым глазом Пресли появилась надпись Misunderstood («Неправильно понятый»). Теперь же на его правой щеке красуется знак бейсбольного клуба Los Angeles Dodgers.

Интернет-пользователи пришли в ужас от изменения имиджа юноши. В Рунете Гербера даже стали сравнивать с сыном актрисы Елены Яковлевой Денисом Шальных, который в молодости безостановочно забивал тело и лицо татуировками, а сейчас мучительно избавляется от них

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Сын Елены Яковлевой Денис Шальных с трудом избавляется от многочисленных татуировок
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Впрочем, спустя время Пресли опроверг наличие второго тату на лице, объяснив, что на этот скандальный снимок был наложен фотофильтр. Молодой человек пригрозил фолловерам, что при продолжении критики его взглядов он и вовсе удалит свой микроблог. Кстати, пока что Пресли так и не показал свежее фотодоказательство отсутствия рисунка на щеке — так что подписчики не до конца поверили в его пост с опровержением. 

18 марта 2020 · Текст: · Фото:

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