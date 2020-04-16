Виноват карантин? Красавчик Арми Хаммер шокировал своим преображением

У Арми Хаммера миллионы поклонниц по всему миру благодаря его сексуальной внешности. На днях актер предстал в новом образе — противоположном тому, что так полюбился фанаткам. 

Арми Хаммер
Арми Хаммер

Арми Хаммер завоевал свою армию поклонниц благодаря таким фильмам, как «Социальная сеть», «Зови меня своим именем», «Белоснежка: месть гномов» и многим другим. И полюбился актер в первую очередь за свои внешние данные: правильные черты лица, голубые глаза, белоснежная улыбка, спортивное телосложение. Оторвать взгляд невозможно.

Увы, карантин внес свои коррективы. На днях Хаммер предстал в своем Инстаграме в новом образе. Начнем с одежды: домашний аутфит актера составляли топ с бахромой и разноцветные шорты. 

Поднимаемся выше и видим... Тараса Бульбу собственной персоной! По всей видимости, сидя в четырех стенах, Арми отрастил длинную шевелюру и бороду, а во время бритья заигрался и... результат вы можете видеть сами.

...
Вы вряд ли узнаете в этом забавном мужчине Арми Хаммера
1 из 10

Образ актера шокировал поклонников и друзей Хаммера. В комментариях озадаченными смайлами отметился даже Тимоти Шаламе. А как вы развлекаетесь на карантине? 

16 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

1
под именем
  • Все комментарии
  • Пусть развлекается. Все равно мега-красавчик

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633