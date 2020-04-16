Арми Хаммер завоевал свою армию поклонниц благодаря таким фильмам, как «Социальная сеть», «Зови меня своим именем», «Белоснежка: месть гномов» и многим другим. И полюбился актер в первую очередь за свои внешние данные: правильные черты лица, голубые глаза, белоснежная улыбка, спортивное телосложение. Оторвать взгляд невозможно.



Увы, карантин внес свои коррективы. На днях Хаммер предстал в своем Инстаграме в новом образе. Начнем с одежды: домашний аутфит актера составляли топ с бахромой и разноцветные шорты.



Поднимаемся выше и видим... Тараса Бульбу собственной персоной! По всей видимости, сидя в четырех стенах, Арми отрастил длинную шевелюру и бороду, а во время бритья заигрался и... результат вы можете видеть сами.