Кто бы мог подумать, что выборы президента США повлияют на бьюти-предпочтения знаменитостей. Во всяком случае, растущую популярность огненного цвета многие связывают с одной из самых ярких персон этого года — готовым совсем скоро вступить в свои полномочия президентом США Дональдом Трампом. Многие эксперты всерьез говорят о том, что именно этот «человек года» по версии журнала Time вернул моду на рыжие оттенки волос — от меди и теплой карамели до чуть ли не алого. Нам эта версия кажется вполне убедительной, согласна с нами и стилист марки Redken Любовь Фролова, давшая несколько дельных советов по уходу за рыжими волосами. Она же подсказала, какие конкретно оттенки станут самыми модными в ближайшее время.

1 2 3 ... 16 Эпатажный республиканец и миллиардер Дональд Трамп последние 20 лет красит волосы в рыжий оттенок

Год огненного Петуха еще не наступил, а рыжий цвет уже начал набирать популярность. И все благодаря будущему президенту США Дональду Трампу. Мы и сами того не заметили, как его прическа стала одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях.

Ходят слухи, что будущий президент Соединенных Штатов на самом деле лысый. Якобы однажды играя в гольф, он оступился, упал, и злосчастный парик слетел с головы. Правда, в недавнем телевизионном интервью Дональд доказал, что подобные истории — лишь выдумка. Он пригласил женщину из зала и попросил ее прикоснуться к его волосам и потянуть за них, таким образом все удостоверились, что это шевелюра Трампа — своя, родная, настоящая.

После этого случая пользователи Сети еще долго не могли успокоиться и заполонили виртуальное пространство фотожабами и шутками о волосах несчастного миллиардера. Но сам Трамп в интервью журналу Rolling Stone заявил, что гордится своей прической, которая едва ли не более знаменита, чем его бизнес-империя.

Может, именно благодаря ему мы сейчас наблюдаем волну популярности рыжих, причем, в медные и огненные оттенки красятся не только западные, но и российский селебрити, среди которых Ляйсан Утяшева, Регина Тодоренко и Анна Шульгина.

Модные оттенки

Стилист Redken Любовь Фролова тоже отметила эту тенденцию: «Рыжие всегда были в тренде, но последнее время, с приходом Дональда Трампа, резко возросла популярность более натуральных, не кричащих, приглушенных цветов». В сезоне осень-зима 2016/2017 на пике популярности медные, медно-красные, золотисто-оранжевые оттенки.

Техника окрашивания



Раньше перед окрашиванием волос в рыжий цвет обязательно применяли обесцвечивание. Новейшие методики позволяют этого избежать. Однако перейти из блондинки или брюнетки в рыжий — это одна из наиболее сложных процедур, которая может занимать 3-4 часа. Поэтому Любовь Фролова рекомендует прежде всего обратиться к колористу. Особенно дело касается седых волос — с ними рыжий пигмент взаимодействует довольно непредсказуемо.

Советы по уходу за рыжими волосами

Для таких волос необходимы продукты, которые будут поддерживать цвет. Потому что в них уже есть компоненты, которые делают пигмент еще более стабильным и защищают от вымывания;

Используйте бьюти-средства, защищающие от ультрафиолета, и возьмите в привычку выходить на солнце исключительно в головном уборе;

В течение двух недель после окрашивания старайтесь не посещать бассейн. Хлорированная вода вымывает пигмент из волос и они быстрее потускнеют.