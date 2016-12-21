Год огненного Петуха еще не наступил, а рыжий цвет уже начал набирать популярность. И все благодаря будущему президенту США Дональду Трампу. Мы и сами того не заметили, как его прическа стала одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях.
Ходят слухи, что будущий президент Соединенных Штатов на самом деле лысый. Якобы однажды играя в гольф, он оступился, упал, и злосчастный парик слетел с головы. Правда, в недавнем телевизионном интервью Дональд доказал, что подобные истории — лишь выдумка. Он пригласил женщину из зала и попросил ее прикоснуться к его волосам и потянуть за них, таким образом все удостоверились, что это шевелюра Трампа — своя, родная, настоящая.
Может, именно благодаря ему мы сейчас наблюдаем волну популярности рыжих, причем, в медные и огненные оттенки красятся не только западные, но и российский селебрити, среди которых Ляйсан Утяшева, Регина Тодоренко и Анна Шульгина.
Модные оттенки
Стилист Redken Любовь Фролова тоже отметила эту тенденцию: «Рыжие всегда были в тренде, но последнее время, с приходом Дональда Трампа, резко возросла популярность более натуральных, не кричащих, приглушенных цветов». В сезоне осень-зима 2016/2017 на пике популярности медные, медно-красные, золотисто-оранжевые оттенки.
Техника окрашивания
Раньше перед окрашиванием волос в рыжий цвет обязательно применяли обесцвечивание. Новейшие методики позволяют этого избежать. Однако перейти из блондинки или брюнетки в рыжий — это одна из наиболее сложных процедур, которая может занимать 3-4 часа. Поэтому Любовь Фролова рекомендует прежде всего обратиться к колористу. Особенно дело касается седых волос — с ними рыжий пигмент взаимодействует довольно непредсказуемо.
Советы по уходу за рыжими волосами
- Для таких волос необходимы продукты, которые будут поддерживать цвет. Потому что в них уже есть компоненты, которые делают пигмент еще более стабильным и защищают от вымывания;
- Используйте бьюти-средства, защищающие от ультрафиолета, и возьмите в привычку выходить на солнце исключительно в головном уборе;
- В течение двух недель после окрашивания старайтесь не посещать бассейн. Хлорированная вода вымывает пигмент из волос и они быстрее потускнеют.
Хах с 13 лет рыжая... Цвет меняла лишь два раза (шоколад и светло русый) и всё-таки рыжий это моё!
Я и так рыжая)) Наоборот думаю попробовать стать шатенкой.
А где вариант ответа. Не хочу и не нравится рыжий?