44-летняя звезда сериала «Интерны» Светланы Пермякова решилась на короткую стрижку и новый, более светлый оттенок волос. По мнению фолловеров, актриса стала выглядеть на 15 лет моложе... и напомнила многим певицу Анжелику Варум.

Готовясь к встрече Нового года, актриса Светлана Пермякова сделала короткую стрижку с косой челкой, а также осветлила волосы. Снимком результата этих перемен звезда поделилась в своем Instagram и получила множество восхищенных комментариев. «Светлана, вы очень красивая!», «Не узнать вас, Светлана! Какое невероятное и гармоничное преображение», «Очень идет! Красотка! Прям помолодела лет на 15!» — похвалили любимицу подписчики.

Напомним, недавно Светлана рассказала поклонникам о своем желании вновь стать мамой (она уже воспитывает 4-летнюю дочь Варю от бывшего гражданского супруга Максима Скрябина). Возможно, знаменитость уже нашла новую любовь, которая и вдохновила ее на смену имиджа?