Готовясь к встрече Нового года, актриса Светлана Пермякова сделала короткую стрижку с косой челкой, а также осветлила волосы. Снимком результата этих перемен звезда поделилась в своем Instagram и получила множество восхищенных комментариев. «Светлана, вы очень красивая!», «Не узнать вас, Светлана! Какое невероятное и гармоничное преображение», «Очень идет! Красотка! Прям помолодела лет на 15!» — похвалили любимицу подписчики.
Напомним, недавно Светлана рассказала поклонникам о своем желании вновь стать мамой (она уже воспитывает 4-летнюю дочь Варю от бывшего гражданского супруга Максима Скрябина). Возможно, знаменитость уже нашла новую любовь, которая и вдохновила ее на смену имиджа?
Мне она очень нравится, милая и женственная. И новая прическа ей очень идет
Очень идет! Молодец ее стилист.