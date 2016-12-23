Совсем недавно 29-летняя Настасья Самбурская подстриглась под мальчика. Затем актриса стала блондинкой, а после и вовсе окрасила волосы в розовый цвет. Но, судя по всему, звезда осталась недовольна модными своими модными экспериментами, поэтому носит парик.
Настасья Самбурская удивила фанатов, когда коротко подстриглась, а после покрасила волосы в розовый цвет. Еще больше вопросов вызвали новые фото из Instagram актрисы. На них она снова позирует с длинными волосами. Правда, не трудно догадаться, что на звезде парик.
Зачем Настасья вновь вернула привычную прическу, она не объяснила. Ранее звезда говорила, что хочет подстричься как можно короче. «Пока еще есть что стричь и красить, я не успокоюсь! Встречайте! Новый Джастин Бибер. По большому блату постриг мой друг Владислав Лисовец, а покрасила Саша Гапеева», — призналась Самбурская.
А, читает значит вуман - тут ее стрижку только ленивый не обсмеял.
С длинными лучше, на мой взгляд, зря обстригла. Пусть растит теперь!
У нее вообще кроме волос какие нибудь события происходят в жизни? Уже 20я статья.
Довыпендривалась(((
Ну экспериментировать тоже надо! Мне нравилось всё, кроме совсем коротких.
У нее вообще кроме волос какие нибудь события происходят в жизни? Уже 20я статья.
Если все так, как пишут, то во 1-x - какая зависимость от мнения чужих людей, Вася Пупкин сказал, что стрижка неудачная...трагедь, во 2-x - либо стилисты "никакие", даже по-блату, своим же якобы друзьям сделала плохую рекламу, кто пойдет теперь к ним стричься и краситься?
Только один вопрос, кто это?
Ну почему же, фото 3 и 12 так ей хорошо. Парик это гадость. Просто она не понимает что её голубые ботинки платье длинное не внятное как сарафан делает её мужичкой. А если одеваться женственно то короткая стрижка ни разу не испортит. Ну розовый однозначно не её. Либо темный либо благородный блонд на коротких.
Видать совсем адреналин штормит, ей надо ни цвет волос менят , а проблему решит ниже пупка