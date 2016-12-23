Совсем недавно 29-летняя Настасья Самбурская подстриглась под мальчика. Затем актриса стала блондинкой, а после и вовсе окрасила волосы в розовый цвет. Но, судя по всему, звезда осталась недовольна модными своими модными экспериментами, поэтому носит парик.

Настасья Самбурская удивила фанатов, когда коротко подстриглась, а после покрасила волосы в розовый цвет. Еще больше вопросов вызвали новые фото из Instagram актрисы. На них она снова позирует с длинными волосами. Правда, не трудно догадаться, что на звезде парик.

Зачем Настасья вновь вернула привычную прическу, она не объяснила. Ранее звезда говорила, что хочет подстричься как можно короче. «Пока еще есть что стричь и красить, я не успокоюсь! Встречайте! Новый Джастин Бибер. По большому блату постриг мой друг Владислав Лисовец, а покрасила Саша Гапеева», — призналась Самбурская.