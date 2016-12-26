На днях в Театре наций под управлением Евгения Миронова состоялась премьера спектакля «Иванов». Одна из главных ролей в постановке досталась Елизавете Боярской.

23 декабря она выложила в свой Instagram кадр, сделанный за несколько минут до выхода на сцену. На фото актриса позирует вместе с коллегами — Марианной Шульц и Чулпан Хаматовой. Последняя, судя по снимку, рассталась с волосами ради роли.

В комментариях фолловеры сразу же принялись гадать, действительно ли актриса побрилась или просто воспользовалась театральным гримом.

«Ой. Это правда Чулпан без волос или грим???», «Театр требует жертв)))))) Решится на такое может не каждый. Удачи», «Чулпан сделала стрижку под ноль?», «Ого!!! Я не сразу узнала Чулпан», «Да это грим, ну видно же.. (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — так и не смогли прийти к единому мнению подписчики.