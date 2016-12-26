На днях в Театре наций под управлением Евгения Миронова состоялась премьера спектакля «Иванов». Одна из главных ролей в постановке досталась Елизавете Боярской.
23 декабря она выложила в свой Instagram кадр, сделанный за несколько минут до выхода на сцену. На фото актриса позирует вместе с коллегами — Марианной Шульц и Чулпан Хаматовой. Последняя, судя по снимку, рассталась с волосами ради роли.
«Ой. Это правда Чулпан без волос или грим???», «Театр требует жертв)))))) Решится на такое может не каждый. Удачи», «Чулпан сделала стрижку под ноль?», «Ого!!! Я не сразу узнала Чулпан», «Да это грим, ну видно же.. (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — так и не смогли прийти к единому мнению подписчики.