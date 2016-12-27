30-летняя Дарья Пынзарь уже много лет верна одному и тому же оттенку блонда, однако недавно, по всей видимости, взяв пример с Ольги Бузовой, она решила кардинально сменить свой имидж. На днях девушка смело направилась в салон красоты, однако окончательно отказаться от привычного цвета волос так и не смогла.

1 2 3 ... 15 Дарья Пынзарь захотела расстаться с привычным цветом волос

26 декабря Дарья Пынзарь опубликовала в своем Instagram снимок, который сделала прямо в парикмахерском кресле. В посте под ним звезда «Дома-2» рассказала, что впервые за много лет решила расстаться с привычным оттенком блонда, полностью доверившись опытным стилистам любимого салона.

Уже через несколько часов Даша продемонстрировала результат окрашивания, признавшись, что так и не смогла полностью уйти от привычного цвета волос.

«Вообщем побоялась я сразу в русый)) но девочки @hairsilk решили меня постепенно «обращать». Нарастили мне шикарные волосы и сделали плавный переход от русого к блонду... в следующий раз буду смелее, но по-моему ооооочень круто (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman)», — поведала подписчикам Пынзарь.

Мнение фолловеров относительно бьюти-трансформации Даши разошлись. Одни сочли, что новый тон шевелюры девушке к лицу, другие — что этот оттенок волос заметно ее состарил.