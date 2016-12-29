По статистике, каждая вторая женщина хоть раз в жизни хотела перекраситься в блондинку. На протяжении столетий этот цвет волос неизменно остается в моде — трансформируются лишь его оттенки. И если в 1960-х все девушки, подражая Мэрилин Монро, поголовно красились в платиновый, то сейчас все чаще приходят к стилисту, захватив с собой фото Веры Брежневой в качестве примера. Наступающий 2017 год уже готовит для представительниц прекрасной половины человечества новые тренды в окрашивании. Решили в ближайшее время переметнуться на светлую сторону или изменить своему привычному блонду ? Тогда возьмите на вооружение самый модный оттенок грядущего года — «снежный пепел». В нашей статье вы найдете многочисленные варианты этого колорирования, а также узнаете, на девушках с каким типом внешности этот цвет будет смотреться выигрышнее всего.

1 2 3 ... 20 Дженнифер Лоуренс делает ставку на самый модный оттенок блонда следующего года — «снежный пепел»

В наступающем 2017 году колористы по всему миру в один голос советуют девушкам отказаться от теплых оттенков блонда и поэкспериментировать с холодными. Согласен с этим мнением и стилист салона красоты Genere Mio Роман Седловский, который уверен, что одним из самых трендовых цветов следующего сезона станет сложный и многогранный «снежный пепел». От обычного пепельного он отличается плавным переходом от темного оттенка у корней до морозного светлого на концах, а также вкраплением каштановых и рыжих прядей. Однако такой необычный тон шевелюры подойдет далеко не всем представительницам прекрасного пола.

Роман Седловский. «Оттенок «снежный пепел» рекомендован девушкам с розоватым, персиковым, оливковым, темным тоном кожи. Представительницам прекрасного пола со светлой кожей тоже можно экспериментировать с этим цветом, но следует подбирать более яркий макияж, чтобы не выглядеть «снежной королевой». Кстати, светло-русый пепельный цвет волос делает черты лица мягче, а образ в целом – нежнее», — объясняет

Техника окрашивания

Добиться идеального холодного подтона в домашних условиях довольно сложно, поэтому лучше будет довериться профессионалу. Если вы никогда не красили волосы, то прийти к пепельному блонду можно, применяя техники шатуш, балаяж, и всевозможными растяжками цвета — это все подвиды щадящего осветления. При необходимости можно сделать тонирование.

Если вы крашеная блондинка, то достаточно будет добавить определенный тон сверху. А вот брюнеткам, шатенкам и рыжим придется делать окрашивание в несколько этапов.

Советы по уходу

Любое окрашивание — это пусть небольшое, но разрушение волос изнутри, поэтому очень важно применять восстанавливающие маски и кондиционеры. Выбирайте шампуни с правильным pH, а также средства, которые воздействуют не только на волосы, но и на кожу головы.

Если локоны сильно повреждены, используйте продукты с протеинами, аминокислотами и пептидами в составе. Если волосы в нормальном состоянии, достаточно будет бьюти-продуктов с кленовым экстрактом, аргановом маслом или экстрактом бабассу.

Кстати, с уходами на основе масел нужно быть особенно аккуратной. На косметическом рынке не так уж и много подобных средств, которые не влияют на цвет волос. С одной стороны, они увлажняют и восстанавливают структуру, а с другой — могут и привнести желтый подтон.

Роман рекомендует использовать масло жожоба или оливковое (не пищевое). Также действуют общие для всех блондинок рекомендации: выбирайте бессульфатные шампуни или средства с фиолетовыми пигментами в составе, а при сушке волос феном обязательно наносите термозащитный спрей.

Стать пепельной блондинкой вам помогут стилисты салона Genere Mio. Посмотреть информацию о нем и записаться на процедуру можно на сайте Froday.