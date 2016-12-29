В наступающем 2017 году колористы по всему миру в один голос советуют девушкам отказаться от теплых оттенков блонда и поэкспериментировать с холодными. Согласен с этим мнением и стилист салона красоты Genere Mio Роман Седловский, который уверен, что одним из самых трендовых цветов следующего сезона станет сложный и многогранный «снежный пепел». От обычного пепельного он отличается плавным переходом от темного оттенка у корней до морозного светлого на концах, а также вкраплением каштановых и рыжих прядей. Однако такой необычный тон шевелюры подойдет далеко не всем представительницам прекрасного пола.
Техника окрашивания
Добиться идеального холодного подтона в домашних условиях довольно сложно, поэтому лучше будет довериться профессионалу. Если вы никогда не красили волосы, то прийти к пепельному блонду можно, применяя техники шатуш, балаяж, и всевозможными растяжками цвета — это все подвиды щадящего осветления. При необходимости можно сделать тонирование.
Если вы крашеная блондинка, то достаточно будет добавить определенный тон сверху. А вот брюнеткам, шатенкам и рыжим придется делать окрашивание в несколько этапов.
Советы по уходу
Любое окрашивание — это пусть небольшое, но разрушение волос изнутри, поэтому очень важно применять восстанавливающие маски и кондиционеры. Выбирайте шампуни с правильным pH, а также средства, которые воздействуют не только на волосы, но и на кожу головы.
Кстати, с уходами на основе масел нужно быть особенно аккуратной. На косметическом рынке не так уж и много подобных средств, которые не влияют на цвет волос. С одной стороны, они увлажняют и восстанавливают структуру, а с другой — могут и привнести желтый подтон.
Роман рекомендует использовать масло жожоба или оливковое (не пищевое). Также действуют общие для всех блондинок рекомендации: выбирайте бессульфатные шампуни или средства с фиолетовыми пигментами в составе, а при сушке волос феном обязательно наносите термозащитный спрей.
Стать пепельной блондинкой вам помогут стилисты салона Genere Mio. Посмотреть информацию о нем и записаться на процедуру можно на сайте Froday.