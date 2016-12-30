Резкие перепады температуры, головные уборы, сезонная усталость – в холодное время года нашим волосам приходится действительно несладко! Представляем 5 лайфкахов для ухода за волосами в разгар зимы.

1 2 Шампунь-уход NIVEA «Направленное восстановление и забота»

Если летом можно пойти на прогулку или на вечеринку просто с мокрыми волосами и чувствовать себя королевой красоты, то зимой для поддержания здоровья и красоты волос требуется приложить немало усилий. Любой головной убор в считанные минуты лишает прическу объема и оставляют после себя солидный заряд статического электричества, а недостаток витаминов и микроэлементов в холодное время года не дает волосам сиять во всем своем великолепии.

Чтобы любоваться своим отражением в зеркале в любой сезон, воспользуйтесь советами стилистов и трихологов по зимнему уходу за волосами.

Секрет #1: Массаж головы



Из-за низких температур наши кровеносные сосуды сужаются, замедляя кровоток. От этого в первую очередь страдают волосы, ведь кожа головы перестает получать полезные микроэлементы в необходимом количестве. Именно это обстоятельство делает волосы тусклыми и ломкими в холода. Чтобы исправить этот зимний недостаток, трихологи советуют каждый день делать интенсивный массаж головы.

Такой массаж не потребует от вас никаких специальных навыков и инструментов – вам понадобится массажная щетка для волос и ваши собственные руки. Начните с ручного массажа: приложите правую руку к правой стороне головы и с силой надавливайте рукой на голову, а головой – на руку. Повторите это действие по 5 раз с каждой стороны. После этого можно усилить эффект, воспользовавшись щеткой для волос из натуральных материалов. Круговыми поглаживающими движениями проводите по коже головы в направлении от висков к макушке, а следом – от висков к области лба и затылка.

Секрет #2: Увлажнение волос и кожи головы



Зимой как на улице, так и в отапливаемых помещениях воздух становится сухим и жестким. В это время года всему организму требуется дополнительная влага, а ее недостаток сказывается, в том числе, и на состоянии волос. Из-за сухости кожи головы может появиться перхоть, даже если раньше она вас не беспокоила, а сами волосы, испытывая дефицит влаги, могут выпадать больше обычного.

Для восстановления водного баланса пейте больше чистой воды в течение дня, заведите дома самый простой увлажнитель воздуха, а также воспользуйтесь помощью интенсивных увлажняющих масок для волос.

Секрет #3: Защита изнутри и снаружи



Холода подтачивают жизненные силы волос как на уровне всего организма, так и за счет внешних воздействий – перепадов температуры, головных уборов и сильного ветра. Чтобы помочь волосам легко пережить зиму, не утратив красоты и здорового блеска, важно обеспечить им профессиональную защиту со всех сторон, используя комплексный уход.

Специально для заботы о волосах в холодное время года эксперты NIVEA разработали Интеллектуальную систему восстановления®, созданную на основе технологии технологией KERA DETECT®. Активная формула линейки средств по уходу за волосами «Направленное восстановление и забота» действует сразу в трех направлениях. Входящий в их состав Пантенол проникает в ядро волоса, укрепляя его изнутри, Жидкий Кератин защищает поверхность волоса от внешних воздействий, а Активные Частицы направленно воздействуют на поврежденные участки волос.

Секрет #4: Меньше средств для укладки



Любые средства для укладки являются дополнительной нагрузкой для волос и кожи головы, затрудняя доступ кислорода и питательных элементов. Зимой, когда волосам и так приходится несладко, гели, муссы и спреи могут только усугубить ситуацию.

Трихологи рекомендуют избегать средств для укладки в холодное время года, давая волосам возможность активно бороться с перепадами температуры. Конечно, отказаться от них вообще бывает крайне сложно, но сократить количество используемых средств и выбирать варианты с минимальной фиксацией – нам под силу!

Секрет #5: Бальзам-ополаскиватель после каждого мытья



В процессе своей работы любой шампунь слегка приподнимает чешуйки волоса, чтобы проникнуть как можно глубже, удалить все загрязнения и воздействовать на волос активными элементами, входящими в состав средства. К сожалению, обычное ополаскивание после мытья не помогает вернуть волосу привычную гладкость, поэтому волосы остаются сухими и жесткими, а зимой еще и «искрят» из-за статического электричества. Чтобы этого избежать, используйте бальзам-ополаскиватель хотя бы два раза в неделю, а в холодное время года – после каждого мытья головы.

Шампунь-уход и бальзам-уход «Направленное восстановление и забота» от NIVEA составляют идеальный тандем, питая волосы по всей длине, но не утяжеляя их. Этот бережный подход помогает волосам снова стать здоровыми и сильными – даже холодной зимой.