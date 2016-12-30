Не так давно в Сочи состоялся финал ежегодного всероссийского творческого конкурса Matrix Color Awards 2015-2016. В этом году свои награды забрали лучшие мастера, создавшие образы по мотивам коллекции Pop Art. Нам удалось пообщаться с международным стилистом марки Урошем Микичем из Австралии. Эксперт рассказал, какие прически будут в тренде в 2017 году, кому не стоит экспериментировать с короткой челкой в стиле 50-х и поделился бьюти-хаками для тех, кто носит шапки.

В Сочи состоялся финал конкурса Matrix Color Awards 2015-2016. Абсолютным победителем стала Тарасова Марина (салон красоты «Ника») из Санкт-Петербурга. В качестве награды Марина получила сертификат на обучение в международной академии марки, шоу-показ своей коллекции на Matrix Color Awards 2016 и интервью в профессиональном журнале. Второе место заняла Мещерякова Валерия (студия Дениса Осипова), а третье — Янина Ольга (салон красоты Mich).



По традиции, финал конкурса завершился передачей эстафеты — ведущие объявили тему конкурса MCA 2016, которой стала тренд-коллекция «Стробинг волос».

Кроме того, в этом году впервые прошел Российский Бизнес Форум Matrix. Гостями мероприятия стали владельцы салонов красоты, стилисты, команда бренда Matrix, творческие партнеры и многие другие представители парикмахерской индустрии. Одним из приглашенных гостей стал Урош Микич, который устроил потрясающее шоу, посвященное главным запускам и коллекциям марки. В перерывах между мастер-классами мы поговорили со знаменитым стилистом.

Woman.ru: Урош, расскажите про актуальные тренды в окрашивании…



Урош Микич: Однотонные окрашивания уже не в моде и омбре, например, не стоит делать зимой, этот вариант слишком яркий и «пляжный». Я рекомендую более глубокие и холодные оттенки, например, пепельный блондин.



Woman.ru: Какие прически будут популярны в следующем сезоне?



У.М.: Удлиненное каре и длинный боб с небрежной текстурой — одни из самых трендовых причесок. Что касается техник, то стробинг до сих пор на пике популярности. Он позволяет не только добавить выразительности стрижке, но и подчеркнуть черты лица. Стиль хиппи-шик по-прежнему актуален, доказательство тому — прически последних модных показов: длинные волосы и челки, спадающие до самых глаз.

Woman.ru: А как же короткие челки из 50-х, которые мы видели на показах Roberto Cavalli и Etro? Как вы думаете, кому они пойдут?



У.М.: Я убежден, что каждой девушке вне зависимости от возраста пойдет такая прическа. Не только тинейджерам, но и взрослым дамам. Главное — не лениться их укладывать, не вытягивайте их утюжком полностью, не бойтесь добавлять текстуру и объем. Правда, если у вас круглое лицо, то стоит все-таки быть аккуратной, короткая челка может только подчеркнуть недостатки.

Woman.ru: Сейчас выходит все больше бьюти-продуктов по стайлингу. Что должно быть в арсенале у современной девушки?

У.М.: Я ценю многофункциональность и часто в своей работе использую пудру Height Riser, Matrix. Она придает объем и текстуру, но при этом волосы остаются подвижными и «живыми». Второе средство — спрей Texture Builder. В его состав входит сухой шампунь, который продлит жизнь прическе.

Woman.ru: В России зимой без шапки никуда. Есть ли какой-то лайфхак, чтобы прическа оставалась идеальной?



У.М.: Что касается стайлинга, я рекомендую делать кудри, они пачкаются намного медленнее. После того как вы накрутили волосы на плойку, дайте им остыть самостоятельно. Затем наденьте шапку, а только потом, придя в офис, расчешите локоны. Если волосы электризуются, то пригладьте их маслом или несмываемым кондиционером.