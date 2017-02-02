Почти каждая из нас с самого детства мечтает о длинных, густых, шелковистых волосах. Одни ради шикарной шевелюры прибегают к советам любимых бабушек, без конца делая ядреные горчичные маски и ополаскивания отваром подорожника. Другие, напротив, доверяют только рекомендациям стилистов и тратят немалые суммы на новомодные процедуры, а также регулярно подстригают кончики в надежде, что теперь-то волосы точно будут расти быстрее. Однако часто мы даже не догадываемся, насколько в реальности работают или не работают методы, на которые мы возлагаем столько надежд. Woman.ru разбирается с самыми популярными мифами об уходе за волосами.

В нашем новом материале мы решили развенчать 15 самых известных мифов о шевелюре. Чтобы не быть голословными и разложить все по полочкам, мы обратились к эксперту, технологу бренда Matrix, Алексею Меньщикову. Он-то и ответил Woman.ru на все интересующие вопросы.

Миф 1: окрашивание хной не повреждает волосы

Многие девушки убеждены, что хна способна не только закрасить седину и обновить цвет, но и улучшить состояние волос в целом. Так ли это? Предоставляем слово Алексею:

«Хна сама по себе не несет негативного воздействия на волосы, но и целебных свойств в ней маловато. Сотни лет назад хну использовали для изменения цвета волос, и она прекрасно с этим справляется и по сей день. Однако следует помнить о некоторых ключевых факторах влияния на волосы человека: на молекулярном уровне хна имеет накопительный эффект и с каждым последующим окрашиванием волосы становятся все плотнее и плотнее. Теперь представим человека, на которого надевают многослойно одежду: надели на человека шубу, потом еще, и еще, и снова... Возникает вопрос: комфортно ли будет? Теперь вы можете представить, каково приходится нашим волосам при регулярном воздействии на них хной».

Чтобы избежать подобных проблем с шевелюрой, эксперт рекомендует довериться профессиональным красителям, которые разрабатывают ученые лабораторий, чтобы тело волоса и молекула цвета красителя идеально взаимодействовали друг с другом.

Миф 2: мыть волосы детским шампунем полезно

Алексей Меньщиков убежден, что этот миф правдив лишь отчасти. По словам технолога, в детских шампунях практически отсутствуют или присутствуют в очень небольших количествах сульфаты и парабены, воздействующие на волосы не самым деликатным образом. Именно поэтому подобные средства считаются полезными.

Сегодня же многие профессиональные бренды и так отказались от вредных компонентов в формулах своих продуктов, поэтому детские шампуни уже не являются панацеей.

«При выборе продуктов для ухода за волосами в домашних условиях обратите внимание на концентраты. Сейчас они представлены во многих шампунях в большом количестве, а закладывают их в качестве загустителя или для того, чтобы продукт мог храниться несколько лет. Главное — выбирать продукт ухода индивидуально, учитывая ваш тип волос и структуру. Это можно выяснить, пройдя диагностику волос в одном из салонов красоты», — советует Алексей.

Миф 3: секущиеся кончики нельзя вылечить

Для начала следует разобраться, по какой причине секутся волосы. По словам Алексея, секущиеся кончики свидетельствуют прежде всего о расслоении кутикулярного слоя волоса, приводящем к их ломкости и сухости.

«Сухость — ключевое слово в данном вопросе. Если волосам не хватает влаги — добавьте ее косметическим путем, используя продукты для глубокого увлажнения с целью предотвратить появление секущихся кончиков. Это особенно важно знать девушкам, мечтающим отрастить длинные волосы», — делится секретом Алексей Меньщиков.

Миф 4: отвар ромашки осветляет волосы

Десятки лет назад рецепт был популярным у наших мам и бабушек, пытавшихся осветлять натуральные (некрашеные) волосы. Тогда он считался чуть ли не прорывом и пользовался бешеным успехом у светло-русых и блондинок.

По словам Алексея, многие современные производители продолжают добавлять в свои средства экстракт ромашки для поддержания насыщенности цвета и придания лоска осветленным волосам.

Миф 5: рыжие не седеют

По мнению технолога Matrix, утверждение о том, что обладатели рыжей шевелюры не седеют, на самом деле является заблуждением:

«Медные натуральные шевелюры прекрасны от природы, в них есть особый шарм. Однако с возрастом в волосах точно так же снижается выработка меланина (натурального пигмента волос). Но стоит отметить, что на фоне рыжей гривы седина, имеющая теплый золотистый тон, визуально сливается с общей массой волос. Благодаря этому создается обманчивое ощущение, что рыжие не седеют».

Миф 6: нельзя укладывать волосы пенкой, потому что она сушит

Алексей Меньщиков предупреждает, что средство стайлинга важно приобретать по рекомендации парикмахера. Стилист назначит уход и стайлинг, учитывая индивидуальную структуру и текстуру волос. Сегодня индустрия красоты представляет широкий спектр различных муссов и пенок. Правильно подобранный продукт будет не только фиксировать прическу, но и обеспечит локонам бережный уход, не пересушивая их.

Миф 7: нужно часто расчесывать волосы, чтобы они росли быстрее

С этим утверждением технолог бренда Martix согласился полностью: «При расчесывании происходит массаж кожи головы, идет приток крови к коже головы, тем самым провоцируя более активный рост волос».

Миф 8: из-за частого мытья волосы быстрее становятся грязными

По словам Алексея, активность сальных желез у каждого человека индивидуальна. На самом деле частое мытье не заставляет сальные железы работать активнее. Главное — правильно подобрать продукт для ухода в зависимости от вашего типа волос.

Миф 9: волосы нужно стричь, чтобы они отрасли

Алексей Меньщиков убежден, что волосы растут вне зависимости от того, стригут их или нет. По рекомендации парикмахеров, чтобы форма прически всегда была идеальна, стрижку необходимо обновлять раз в один-два месяца.

Миф 10: холодная/прохладная вода благотворно влияет на волосы

«Если прохладная вода приятна в процессе контрастного душа, то для волос, напротив, очень важна теплая вода, потому как именно она способна удалить с волос шампунь и смываемый кондиционер», — утверждает технолог.

Миф 11: краска лучше ложится на грязные волосы

По словам Алексея, этот принцип был актуален несколько лет назад, когда для колорирования использовались красители с высокими содержанием оксидантов и щелочи в составе. Тогда парикмахеры рекомендовали не мыть волосы несколько дней (а то и неделю), чтобы защитить кожу головы перед окрашиванием.

Сейчас же индустрия красоты находится на пике разработок. Ученые каждый день создают инновационные формулы, обеспечивающие бережное воздействие красителя на структуру и текстуру волос. Именно поэтому многие стилисты сегодня, напротив, советуют делать колорирование на свежие волосы.

Миф 12: максимальная длина волос заложена природой, и больше «предначертанного» волосы не отрастут, как ни старайся

Этот популярный в народе миф Алексей Меньщиков также подверг критике: «Бытует мнение, что волосы отрастают до одной длины и больше не растут. Однако если обратить внимание на отрастающие ежемесячно корни, сразу станет понятно, что тут дело немного в другом, а именно — в кончиках. Они, как правило, более чувствительны, чем основная длина. Если ваша цель — отрастить косу до пояса, рекомендую регулярно увлажнять кончики натуральными маслами, а также пользоваться средствами, предотвращающими сечение».

Миф 13: с возрастом волосы истончаются

С этим утверждением эксперт целиком и полностью согласен. Дело в том, что воздействие любых продуктов ухода, начиная от шампуня и кондиционера и заканчивая стайлингом, так или иначе влияет на структуру и текстуру волос на молекулярном уровне. Из-за чего со временем качество шевелюры, а точнее, плотность волос, действительно меняется.

Миф 14: если постоянно собирать волосы в хвост или пучок, они ломаются

С этой проблемой могут столкнуться обладательницы чувствительных волос. В данном случае любое механическое воздействие на локоны может привести к ломкости. Для таких волос Алексей Меньщиков рекомендует использовать несмываемый уход, которые мгновенно преобразует волосы в эластичные и блестящие.

Подобные средства создают «невидимый щит», который, обволакивая каждый волос невидимой пленкой, будет служить защитой от любого вредоносного воздействия.

Миф 15: волосы самоочищаются

Этот миф технолога Matrix даже немного рассмешил, и он сразу же поспешил его опровергнуть: «Конечно же, волосы, как и тело, нуждаются в регулярном очищении. На нашей шевелюре каждый день оседает пыль, а кожа головы не останавливаясь вырабатывает сальные железы. Удалить эти загрязнения можно только с помощью шампуня. Сомневаюсь, что кому-то все же удавалось добиться самоочищения без традиционного мытья».