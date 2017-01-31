По данным Американской ассоциации по изучению выпадения волос, 40% женщин этой страны страдают от выпадения волос. В России эта цифра не меньше. В основном девушки обращаются за лечением в специализированные клиники или используют специальные бьюти-продукты, однако это требует много времени, денег и сил. Косметологи предлагают эффективную альтернативу — микроблейдинг кожи головы.
Фактически микроблейдинг кожи головы выполняется так же, как и ручной татуаж бровей. Исключение составляет техника нанесения пигмента — штрихи прорабатываются более тщательно, а цвет подбирается не только к оттенку волос, но и к тону кожи. После процедуры никакого реабилитационного периода нет. Чтобы сохранить полученный эффект максимально долго, следует избегать длительного пребывания на солнце и частой сушки волос феном.
«Результатами вы будете наслаждаться в течение 18 месяцев, однако скорость выцветания пигмента может варьироваться. При необходимости можно сделать коррекцию, например, через 6-8 месяцев после первой процедуры», — добавил Падилья.
Для людей с реальными проблемами выпадения волос это вообще ни о чем.
Вместо того чтоб реально действенное средство придумать, предлагают забить татухой кожу головы. Как прыщи тональным кремом лечить примерно.
Это очень крутая технология. Лучше чем пудра или Минокседил. Только спецов хороших в этой технике наверное, днем с огнем в нашей стране не найдешь.
Ураааа)))
ага, захочешь волосы покрасить в итоге остатки волос покрасятся, а татуха такая темная и будет
Я бы сделала, у меня нет залысин, но лоб слишком большой, хочется чуток заузить с боков
На 3-м фото практически не видно разницы. На 4-м где проблема то? Вижу некачественно приделанный парик из длинных волос на негритянские короткие волосы, вон какой кусок не прикрыли.
Тоже мне решение проблемы. Волосы - это волосы, а не просто рисунок на коже. Даже на бровях это художество выглядит ущербным, на голове просто увы и ах!
Даже на фото видно, что ерунда какая то на голове. Представляю, как странно это выглядит вживую.