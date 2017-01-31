Микроблейдинг уже полюбили те, кто не готов каждый день рисовать себе идеальные брови с помощью карандашей и гелей. Однако не все знают, что техника ручного татуажа прекрасно подойдет и девушкам, страдающим от выпадения волос.

1 2 3 4 По статистике, 75% населения России страдают от выпадения волос

По данным Американской ассоциации по изучению выпадения волос, 40% женщин этой страны страдают от выпадения волос. В России эта цифра не меньше. В основном девушки обращаются за лечением в специализированные клиники или используют специальные бьюти-продукты, однако это требует много времени, денег и сил. Косметологи предлагают эффективную альтернативу — микроблейдинг кожи головы.

«Эта техника помогает имитировать волоски там, где их нет, например, в области за ухом или на макушке. Эффект получаются максимально натуральным», — объяснил в интервью журналу InStyle Рамон Падилья, креативный директор и основатель салона EverTrue Microblading в Нью-Йорке.



Фактически микроблейдинг кожи головы выполняется так же, как и ручной татуаж бровей. Исключение составляет техника нанесения пигмента — штрихи прорабатываются более тщательно, а цвет подбирается не только к оттенку волос, но и к тону кожи. После процедуры никакого реабилитационного периода нет. Чтобы сохранить полученный эффект максимально долго, следует избегать длительного пребывания на солнце и частой сушки волос феном.



«Результатами вы будете наслаждаться в течение 18 месяцев, однако скорость выцветания пигмента может варьироваться. При необходимости можно сделать коррекцию, например, через 6-8 месяцев после первой процедуры», — добавил Падилья.