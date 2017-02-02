02.02.2017
Мы, кажется, уже привыкли, что Ким Кардашьян делает укладки малышке Норт и разрешает девочке пользоваться косметикой. Как выяснилось, младшему сыну Сэйнту повезло не меньше…
  • Ким Кардашьян
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    Ким Кардашьян уложила непослушные волосы сына с помощью геля

Сын Ким Кардашьян и Канье Уэста Сэйнт с детства находится под пристальным вниманием общественности — папарацци буквально день и ночь ходят по пятам за членами знаменитого семейства.


На днях Ким была замечена выходящей из нью-йоркского ресторана с младшим сыном на руках. Мы обратили внимание, что вьющееся локоны малыша были зачесаны и щедро зафиксированы гелем. Уже предвкушаем нелестные комментарии в адрес звезды реалити-шоу за такую страсть к использованию бьюти-продуктов.

Стоит отметить, что ранее поклонники раскритиковали молодую маму за то, что она укладывает брови Норт воском. Многие сошлись во мнении, что косметические продукты совсем не нужны маленьким детям.

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