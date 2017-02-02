Сын Ким Кардашьян и Канье Уэста Сэйнт с детства находится под пристальным вниманием общественности — папарацци буквально день и ночь ходят по пятам за членами знаменитого семейства.
На днях Ким была замечена выходящей из нью-йоркского ресторана с младшим сыном на руках. Мы обратили внимание, что вьющееся локоны малыша были зачесаны и щедро зафиксированы гелем. Уже предвкушаем нелестные комментарии в адрес звезды реалити-шоу за такую страсть к использованию бьюти-продуктов.
Стоит отметить, что ранее поклонники раскритиковали молодую маму за то, что она укладывает брови Норт воском. Многие сошлись во мнении, что косметические продукты совсем не нужны маленьким детям.
Потешный мальчонка)
Хорошенький мальчик! И улыбчивый какой, в отличии от сестры, та все время хмурится. Детки у них симпатичные!
бедные дети, аксессуар в руках не путевой мамаши.
Классные у них киндеры! Вообще красивый ген Кардашьян. Девки все яркие получаются). И преподать себя умеют. Молодец мамаша Крис, ее ген))
ляльки у кимки кукляшные!!главное,чтобы через чур не разбаловала!
Каким образом она их выпрямляет?! Она их гелем укладывает!!!!! Чтобы в глазки не лезло. Почему раньше не писали, когда у Норт она укладывала?!
Малыш на Ким похож, а Норт на Канье