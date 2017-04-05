На днях 34-летняя Светлана Ходченкова выложила в Инстаграм новый снимок, на котором предстала в образе роковой брюнетки. Неожиданная смена имиджа актрисы вызвала неоднозначную реакцию поклонников: одни принялись восхищаться ее бьюти-трансформацией, а другие, напротив, уговаривали срочно вернуться в блонд.

1 2 3 ... 15 Светлана Ходченкова удивила поклонников, опубликовав фотографию в новом образе

4 апреля Светлана Ходченкова опубликовала в Инстаграм новое селфи, на котором большинство фолловеров сперва ее не узнали. На фото актриса, которая уже долгое время была верна одной длине и цвету волос, позирует с черным каре и красной губной помадой на губах.

В комментариях фолловеры сразу же начали обсуждать внезапную бьюти-трансформацию Ходченковой. Причем мнения интернет-пользователей относительно нового имиджа звезды сильно разошлись.



«Не подходит!!!», «Ой, нет! Светлана, это не ваш образ! Это же только ради роли?», «Красивой и уверенной в себе женщине все к лицу. ... И блонд и темный цвет волос! Восхищаюсь Вами!!!», «Необычно и красиво», «Круто брюнеткой», «Вау! Какая прическа) Красотка», «Вам лучше со светлыми волосами (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — высказались подписчики.

Многие удивились, что звезда решилась на кардинальную смену бьюти-образа. Но на самом деле Светлана, конечно же, не посещала стилиста, а просто примерила парик брюнетки для новых съемок в кино.