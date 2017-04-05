4 апреля Светлана Ходченкова опубликовала в Инстаграм новое селфи, на котором большинство фолловеров сперва ее не узнали. На фото актриса, которая уже долгое время была верна одной длине и цвету волос, позирует с черным каре и красной губной помадой на губах.
«Не подходит!!!», «Ой, нет! Светлана, это не ваш образ! Это же только ради роли?», «Красивой и уверенной в себе женщине все к лицу. ... И блонд и темный цвет волос! Восхищаюсь Вами!!!», «Необычно и красиво», «Круто брюнеткой», «Вау! Какая прическа) Красотка», «Вам лучше со светлыми волосами (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — высказались подписчики.
Многие удивились, что звезда решилась на кардинальную смену бьюти-образа. Но на самом деле Светлана, конечно же, не посещала стилиста, а просто примерила парик брюнетки для новых съемок в кино.
Ей все идет,типаж удачный
Темный цвет, тем более черный, совершенно категорически ей не идет. Он ее "сьедает". Русый естественный- это то, что надо. Что ни говори, а свои волосы у нее раскошны, главное ее украшение.
у нее красивое лицо, к которому идут всякие оттенки волосы
стопудово парик!
Темный цвет, тем более черный, совершенно категорически ей не идет. Он ее "сьедает". Русый естественный- это то, что надо. Что ни говори, а свои волосы у нее раскошны, главное ее украшение.
У Светланы красивое лицо с идеально ровными чертами. Гладкая светлая кожа. Ей любой образ подойдёт, просто дело привычки.