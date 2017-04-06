5 апреля Анна Нетребко вместе с упругом Юсифом Эйвазовым посетила концерт Мюнхенского филармонического оркестра под управлением Валерия Гергиева, который прошел в Нью-Йорке. В этот же вечер оперная дива выложила в свой Инстаграм несколько снимков с мероприятия.
Подписчики сразу же отметили, что в последнее время Нетребко сильно преобразилась, и принялись осыпать ее комплиментами в своих комментариях.
«Как Вам идет этот цвет и прическа», «Как хорошо выглядите!», «Как вам идет с вытянутыми, нарощеными волосами! Такой стиль!», «Богиня!», «Анна, великолепно выглядите! Шикарная! Молодая! Восхитительная! Элегантная во всем! Очень идет такая прическа! Красивый наряд! Сумочка очень хороша! Вы всегда новая и неповторимая !», «Волосы как выпрямлены красиво!!! Вы такая элегантная красотка!!! (орофграфия и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — выразили фолловеры свой восторг.
Молодец, занялась наконец собой! Дети отнимают силы, время и здоровье, если рожать к 40. Сложно восстанавливаться. Боже, почему век женской красоты так недолог!!! Какой она раньше была красоткой! Все так будем.
Судя по первому фото, самомнение у дамы не пролазит в дверной проем. Я не понимаю таких людей, зачем они ходят с такой тяжелой ношей, на нее тратится столько энергии - это надо все время следить, чтобы подбородок был вздернуть, плыть по коридору, смотреть на всех свысока. Да, я не оперная звезда с мировым именем, но как-то в 20 лет до меня дошло, что это бесполезная трата сил и жить стало легче.