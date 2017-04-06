Поклонники Анны Нетребко постоянно отмечают, как она похорошела за последнее время. На днях оперная дива выложила в Инстаграм сразу несколько новых снимков, на которых предстала в обновленном имидже, сразив своих фолловеров наповал.

5 апреля Анна Нетребко вместе с упругом Юсифом Эйвазовым посетила концерт Мюнхенского филармонического оркестра под управлением Валерия Гергиева, который прошел в Нью-Йорке. В этот же вечер оперная дива выложила в свой Инстаграм несколько снимков с мероприятия.

Для выхода в свет Анна выбрала платье из струящейся ткани горчичного цвета, а образ дополнила непривычной укладкой — выпрямленными волосами с накладными прядями.



Подписчики сразу же отметили, что в последнее время Нетребко сильно преобразилась, и принялись осыпать ее комплиментами в своих комментариях.



«Как Вам идет этот цвет и прическа», «Как хорошо выглядите!», «Как вам идет с вытянутыми, нарощеными волосами! Такой стиль!», «Богиня!», «Анна, великолепно выглядите! Шикарная! Молодая! Восхитительная! Элегантная во всем! Очень идет такая прическа! Красивый наряд! Сумочка очень хороша! Вы всегда новая и неповторимая !», «Волосы как выпрямлены красиво!!! Вы такая элегантная красотка!!! (орофграфия и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — выразили фолловеры свой восторг.