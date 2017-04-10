Что может быть прекрасней весны? Пожалуй, только весна в Провансе! 6 апреля в ресторане Rose Bar состоялось мероприятие французского бьюти-бренда Le Petit Marseillais®, посвященное весне, красоте и весеннему обновлению. В формате public talk гости встречи совместно с бьюти-экспертами обсудили вопросы стиля и создания модных причесок во французском стиле, поговорили об уходе за волосами.

Бренд Le Petit Marseillais® вдохновлен природой Прованса и создает косметику на основе натуральных ингредиентов. Гранаты с залитых солнцем берегов Средиземного моря, липа Борони, произрастающая на Юге Франции, листья олив, собранные в бескрайних оливковых рощах и розовые грейпфруты с острова Корсика – все эти ингредиенты щедро представлены в продукции Le Petit Marseillais®.

Звездным экспертом беседы выступил ведущий, стилист и дизайнер Александр Рогов. С января 2017 года Александр является амбассадором бренда Le Petit Marseillais®. В своей программе на СТС «Успеть за 24 часа» Александр Рогов рекомендует для ухода за волосами традиционные рецепты Прованса. Звездный эксперт рассказал о весенних трендах и своей любви к Франции: «Франция меня очень вдохновляет: Париж, Прованс. Мне очень нравится тренд этого сезона – лавандовый с розовым. Кроме того, лавандовый цвет – это напоминание о прекрасном районе во Франции – Провансе и его лавандовых полях». Особое внимание Александр Рогов уделил важному совету – как выглядеть на миллион каждый день:

«Если вы надели, например, очень красивый дорогой костюм, но ваши волосы не ухожены, ваш костюм будет выглядеть дешево и неправильно. За волосами нужно обязательно ухаживать, а делать это можно и в домашних условиях. Я рекомендую использовать шампуни и кондиционеры Le Petit Marseillais®. Помните о том, что ухоженные волосы – это залог успеха!»

Стилист по волосам Елена Немцева дополнила каждый образ, предложенный Александром, изысканной прической во французском стиле. А представитель бренда Le Petit Marseillais® Валентина Равина рассказала, как подобрать идеальный шампунь, учитывая индивидуальные особенности, для того чтобы почувствовать настоящую французскую нежность и заботу.

Модератором public talk выступила продюсер, ведущая и фэшн-блогер Снежина Кулова.

Ощутить атмосферу весеннего Прованса гостям помогли мастер-класс по изготовлению украшений из живых цветов, hair bar SALON DE COIFFURE и изысканная французская кухня

Линия для поврежденных волос «Масла Карите и Арганы»

Линия для окрашенных и тонированных волос «Гранат и Масло арганы»

Шампунь для всех типов волос «Молочко миндаля и цветок липы»

Шампунь для нормальных волос «Яблоко и Олива»

Линия для нормальных волос «Лён и молочко сладкого миндаля»

Шампунь для тонких волос Объем и Блеск «Экстракт трех цветов и Грейпфрут»

Le Petit Marseillais® - французский бьюти-бренд, создающий косметику на основе натуральных ингредиентов. Прованс и Средиземноморье – в каждом продукте Le Petit Marseillais®!