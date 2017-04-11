Color.Me Kevin Murphy — это инновационный краситель на основе мягких природных компонентов, позволяющий получить любые актуальные оттенки, создавать соблазнительный эффект легких бликов sun-kissed или ультрамодную пастель.
Вдохновителем и создателем нового красителя стал топ-стилист с мировым именем Кевин Мерфи, который ранее основал свой собственный косметологический бренд по уходу за волосами Kevin Murphy, завоевавший сердца стилистов и модниц во всем мире.
При создании Color.Me, Кевин придерживался трех основных принципов: эффективности красителя, его безопасности и осознанного отношения к природе.
Одним из основных преимуществ линии является мультитональность, которая позволяет создавать неповторимый оттенок, повторяя естественную многогранную структуру цвета натуральных волос и придавая непревзойденный блеск. Это особенно ценно при создании любых оттенков холодного блонда без компромисса в стойкости.
Следует отметить, что с появлением Color.Me у колористов появился не только новый качественный краситель, который поможет в создание непревзойденных оттенков, но и инструмент color-fitting с помощью эксклюзивных образцов челок Fringe.Benefits, которые позволяют клиенту увидеть себя в новом цвете и вдохновиться на эксперименты.