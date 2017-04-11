Компания Authentica совместно с брендом Kevin Murphy представила российскому бьюти-рынку новый профессиональный краситель Color.Me Kevin Murphy, вдохновленный fashion-съемками и работой на backstage модных показов по всему миру. Сделать инновационное окрашивание можно в Профиль Professional Club.

Color.Me Kevin Murphy — это инновационный краситель на основе мягких природных компонентов, позволяющий получить любые актуальные оттенки, создавать соблазнительный эффект легких бликов sun-kissed или ультрамодную пастель.

Вдохновителем и создателем нового красителя стал топ-стилист с мировым именем Кевин Мерфи, который ранее основал свой собственный косметологический бренд по уходу за волосами Kevin Murphy, завоевавший сердца стилистов и модниц во всем мире.

При создании Color.Me, Кевин придерживался трех основных принципов: эффективности красителя, его безопасности и осознанного отношения к природе.

«То, что находится внутри упаковки с краской так же важно, как и созданный цвет. Выбор, который сделали мы, — не использовать PPD и аммиак и взять за основу натуральные компоненты: алоэ вера, мед, масло ши и гранат», — рассказал Кевин Мерфи.

Одним из основных преимуществ линии является мультитональность, которая позволяет создавать неповторимый оттенок, повторяя естественную многогранную структуру цвета натуральных волос и придавая непревзойденный блеск. Это особенно ценно при создании любых оттенков холодного блонда без компромисса в стойкости.

Следует отметить, что с появлением Color.Me у колористов появился не только новый качественный краситель, который поможет в создание непревзойденных оттенков, но и инструмент color-fitting с помощью эксклюзивных образцов челок Fringe.Benefits, которые позволяют клиенту увидеть себя в новом цвете и вдохновиться на эксперименты.

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