Совсем недавно принц Уильям сделал новую стрижку, из-за которой его лысина стала еще больше бросаться в глаза. Герцог Кембриджский начал терять волосы еще в 2010 году, и многие уверены, что алопеция связана с генетической предрасположенностью: его отец Чарльз облысел в двадцать лет.
Наследственная проблема не могла не обойти стороной и принца Гарри, который, к слову, частенько посмеивался над старшим братом из-за его залысин. Теперь он сам вынужден бороться с выпадением и истончением волос. Инсайдер сообщил британскому порталу ОК!, что сразу после свадьбы Гарри планирует сделать пересадку волос, на которую готов потратить больше 75 тысяч долларов (больше 4 млн рублей).
«Меган предложила Гарри подумать насчет пересадки волос, ведь в Голливуде многие знаменитости прибегают к этой процедуре», — цитирует инсайдера портал. По его словам, принц хочет как можно дольше выглядеть молодым, поэтому намерен избавиться от появляющихся залысин.
Кошмаркл и самой давно пора бежать на пересадку, лоб все выше и выше
Вуман, вы ошиблись, ему не 35, а 34 года. Пишите правильно.