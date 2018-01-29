Перед поклонниками харизматичный 35-летний принц Гарри предстает уверенным в себе молодым человеком, которому не очень-то важно мнение окружающих. Оказывается, младший брат принца Уильяма на самом деле комплексует из-за намечающейся залысины и готов приложить все усилия, чтобы предотвратить потерю волос.

1 2 3 ... 14 По сообщением инсайдера, принц Гарри хочет сделать пересадку волос

Совсем недавно принц Уильям сделал новую стрижку, из-за которой его лысина стала еще больше бросаться в глаза. Герцог Кембриджский начал терять волосы еще в 2010 году, и многие уверены, что алопеция связана с генетической предрасположенностью: его отец Чарльз облысел в двадцать лет.



Наследственная проблема не могла не обойти стороной и принца Гарри, который, к слову, частенько посмеивался над старшим братом из-за его залысин. Теперь он сам вынужден бороться с выпадением и истончением волос. Инсайдер сообщил британскому порталу ОК!, что сразу после свадьбы Гарри планирует сделать пересадку волос, на которую готов потратить больше 75 тысяч долларов (больше 4 млн рублей).

По словам источника, на этот шаг его вдохновила невеста Меган Маркл: именно она посоветовала любимому посетить соответствующего специалиста после того, как услышала его жалобы. По словам источника, на этот шаг его вдохновила невеста Меган Маркл: именно она посоветовала любимому посетить соответствующего специалиста после того, как услышала его жалобы.

«Меган предложила Гарри подумать насчет пересадки волос, ведь в Голливуде многие знаменитости прибегают к этой процедуре», — цитирует инсайдера портал. По его словам, принц хочет как можно дольше выглядеть молодым, поэтому намерен избавиться от появляющихся залысин.