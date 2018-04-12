С тех пор, как 32-летняя Ольга Бузова перестала быть блондинкой, она регулярно экспериментирует со своей внешностью. На днях певица предстала перед фолловерами в новом образе, но они его не оценили.

1 2 3 ... 11 Фолловерам Ольги Бузовой не понравились результаты ее последнего бьюти-эксперимента

В 2016 году Ольга Бузова впервые за десять лет изменила своему любимому блонду и стала брюнеткой. Тогда поклонники певицы разделились на два лагеря: одни поддержали Ольгу, заявив, что новый цвет ей подходит, другие просили вернуться к более привычному имиджу. С тех самых пор Бузова регулярно экспериментирует с прическами. Были у нее и красные пряди, и нарощенные длинные волосы, и кудри. А на днях Ольга продемонстрировала свой новый образ.

В инстаграм-историях Бузова выложила несколько роликов, где видно, что в ее волосы вплетены яркие косы.

Также Ольга показала, как выглядит ее прическа в микроблоге. Фолловеры принялись обсуждать снимок: «Не идут такие волосы тебе», «Не делай больше такую прическу», «Оля, очень красивая. Но волосы эти просто ужас», «Сними пожалуйста эти косички», «Оля, что не так с волосами» (орфография и пунктуация авторов сохранены). Многие поклонники Бузовой сошлись во мнении, что каре подходило ей куда больше. Подписчики певицы просят ее вернуть элегантный образ и снять нарощенные волосы.