Коллеги по сцене неоднократно делились своими версиями о том, куда же пропала одна из самых популярных в советское время певиц Ирина Понаровская. Артисты сходятся во мнении, что она не смогла вынести критику в свой адрес и повышенное внимание со стороны общественности. Последние несколько лет знаменитость жила в Эстонии, но, как оказалось, недавно вернулась в Россию. Ирина Витальевна обосновалась в Санкт-Петербурге.
Любительница дерзких укладок решилась на смелое окрашивание — теперь у нее розово-пепельный цвет волос. Новый образ Понаровской очень понравился интернет-пользователям, увидевшим ее свежее фото в соцсетях.
«Мы придали волосам розово-бежевый оттенок, чтобы подчеркнуть фарфоровую кожу и голубые глаза. Вся процедура обошлась ей примерно в 20 тысяч рублей. Она шикарно выглядит. Еще даст фору многим молодым девушкам», — рассказала еженедельнику «СтарХит» стилист по имени Мария, которая трудилась над преображением Ирины Витальевны.
Выйдет ли артистка на сцену после длительного перерыва, можно только догадываться. Приятели всячески подталкивают Понаровскую к этому шагу, однако она пока наотрез отказывается давать новые концерты.