65-летняя Ирина Понаровская уже давно не появляется на публике и не общается с прессой. На днях журналистам российских СМИ все же удалось узнать, чем сегодня занимается звезда советской эстрады и как она выглядит.

1 2 3 ... 14 Ирина Понаровская перекрасила волосы в модный розово-пепельный оттенок

Коллеги по сцене неоднократно делились своими версиями о том, куда же пропала одна из самых популярных в советское время певиц Ирина Понаровская. Артисты сходятся во мнении, что она не смогла вынести критику в свой адрес и повышенное внимание со стороны общественности. Последние несколько лет знаменитость жила в Эстонии, но, как оказалось, недавно вернулась в Россию. Ирина Витальевна обосновалась в Санкт-Петербурге.

Недавно исполнительница хита «Рябиновые бусы» кардинально изменила внешность.

Любительница дерзких укладок решилась на смелое окрашивание — теперь у нее розово-пепельный цвет волос. Новый образ Понаровской очень понравился интернет-пользователям, увидевшим ее свежее фото в соцсетях.



«Мы придали волосам розово-бежевый оттенок, чтобы подчеркнуть фарфоровую кожу и голубые глаза. Вся процедура обошлась ей примерно в 20 тысяч рублей. Она шикарно выглядит. Еще даст фору многим молодым девушкам», — рассказала еженедельнику «СтарХит» стилист по имени Мария, которая трудилась над преображением Ирины Витальевны.



Выйдет ли артистка на сцену после длительного перерыва, можно только догадываться. Приятели всячески подталкивают Понаровскую к этому шагу, однако она пока наотрез отказывается давать новые концерты.

Сейчас читают