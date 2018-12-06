Хлое Кардашьян стала платиновой блондинкой вслед за младшей сестрой Кайли Дженнер

В отличие от сестер, Хлое Кардашьян редко экспериментирует с цветом волос. Несколько лет назад она перекрасила свои каштановые волосы в естественный оттенок блонда. Однако на днях знаменитость решилась на перемены: ее шевелюра стала платиновой.

Представительницы клана Кардашьян-Дженнер часто меняют прически. Но 34-летняя Хлое отличалась от них постоянством, ведь она на протяжении нескольких лет оставалась верна блонду, который, к слову, смотрится очень натурально. На днях же звезда Инстаграма решила попробовать что-то новое и перекрасилась в платиновую блондинку.



5 декабря молодая мама поделилась селфи в Инстаграме, продемонстрировав метаморфозы.

«Обожаю свой новый цвет волос! Спасибо стилисту за то, что всегда прислушивается к моим идеям», — написала Хлое в соцсети.

Фолловерам младшей сестры Ким Кардашьян понравились перемены. Большинство из них сошлись во мнении, что Хлое очень идет такой оттенок. «Красавица! Блонд тебя украшает!», «Здорово! Тебе хорошо с любым цветом волос», «Красивое окрашивание», «Обожаю новый образ», — отметили подписчики в комментариях к посту.



Кстати, не так давно платиновой блондинкой стала и Кайли Дженнер. Правда, основательница Kylie Cosmetics уже много раз полностью обесцвечивала шевелюру.