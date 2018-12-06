Хлое Кардашьян стала платиновой блондинкой вслед за младшей сестрой Кайли Дженнер

Представительницы клана Кардашьян-Дженнер часто меняют прически. Но 34-летняя Хлое отличалась от них постоянством, ведь она на протяжении нескольких лет оставалась верна блонду, который, к слову, смотрится очень натурально. На днях же звезда Инстаграма решила попробовать что-то новое и перекрасилась в платиновую блондинку.
5 декабря молодая мама поделилась селфи в Инстаграме, продемонстрировав метаморфозы.
Фолловерам младшей сестры Ким Кардашьян понравились перемены. Большинство из них сошлись во мнении, что Хлое очень идет такой оттенок. «Красавица! Блонд тебя украшает!», «Здорово! Тебе хорошо с любым цветом волос», «Красивое окрашивание», «Обожаю новый образ», — отметили подписчики в комментариях к посту.
Кстати, не так давно платиновой блондинкой стала и Кайли Дженнер. Правда, основательница Kylie Cosmetics уже много раз полностью обесцвечивала шевелюру.