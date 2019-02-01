Прошлый век! Кудрявцева показала свое фото 25-летней давности с темными волосами

В отличие от многих селебрити, Лера Кудрявцева редко решается на кардинальные перемены во внешности. Уже много лет телеведущая верна светлому цвету волос. Однако знаменитость не всегда была блондинкой.

1 2 3 4 5

На фото: Гоша Куценко и Лера Кудрявцева Лера Кудрявцева опубликовала в соцсети архивный снимок. В начале 1990-х волосы знаменитости были темными

31 января 47-летняя Лера Кудрявцева предалась ностальгическим чувствам. Ведущая программы «Секрет на миллион» опубликовала на своей странице в Инстаграме архивный снимок с Гошей Куценко. Фотография была сделана четверть века назад, когда Лера только начинала свою карьеру на телевидении.

«1994 год. ТВ-6. ''Партийная Zona''», — подписала Кудрявцева снимок.

Разумеется, первым делом поклонники обратили внимание на непривычный цвет шевелюры знаменитости. Многие фанаты и забыли, что в молодости Лера была жгучей брюнеткой с объемными кудрями.



«Волосы очень красивые, природа редко ошибается», «А вам черный цвет идет!», «Лера вообще не изменилась — только блондинкой стала! Так держать!», «Я даже не сразу узнала», — написали фолловеры Кудрявцевой в комментариях к посту.



Многие подписчики отметили, что на этом снимке телеведущая чем-то похожа на Ольгу Бузову. Некоторые даже перепутали двух знаменитостей между собой.