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Жена Мота стала блондинкой

Мария Мельникова любит экспериментировать со своей внешностью. Особенно супруге Мота нравится менять прически. На этот раз девушка решилась на кардинальные изменения.

Инстаграм Марии Мельниковой насчитывает более двух миллионов подписчиков. Жена Мота ежедневно делится с ними личными фото и видео. На днях супруга артиста удивила фолловеров новой фотографией, на которой предстала в непривычном для себя имидже.

На опубликованном снимке Мельникова не брюнетка, какой всегда была, а блондинка. 

«Как вам? Когда захотели создать образ ко Дню святого Валентина, но что-то пошло не так», — подписала кадр девушка (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Пользователи Сети разделились на два лагеря: те, кому понравились изменения во внешности Марии, и те, кто посчитал их неудачными. «Не подошел этот цвет», «Тебе так не очень», «Темной намного лучше», — отмечали одни. «Красотка», «Не узнать просто! Вау!», «А Вам так супер», — утверждали другие.

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07 февраля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото @yulrom/Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Просто жесть и ужас

  • Ужас, имхо, так себя испортить....

  • Стала Алёной Шишковой.

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