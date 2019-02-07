Жена Мота стала блондинкой

Инстаграм Марии Мельниковой насчитывает более двух миллионов подписчиков. Жена Мота ежедневно делится с ними личными фото и видео. На днях супруга артиста удивила фолловеров новой фотографией, на которой предстала в непривычном для себя имидже.
На опубликованном снимке Мельникова не брюнетка, какой всегда была, а блондинка.
Пользователи Сети разделились на два лагеря: те, кому понравились изменения во внешности Марии, и те, кто посчитал их неудачными. «Не подошел этот цвет», «Тебе так не очень», «Темной намного лучше», — отмечали одни. «Красотка», «Не узнать просто! Вау!», «А Вам так супер», — утверждали другие.