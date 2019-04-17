«Зализанная» прическа Ксении Собчак на премии Hello! вызвала неоднозначную реакцию в Сети

На днях в столице прошла премия журнала Hello! «Самые стильные в России-2019». Особое внимание гостей привлекла Ксения Собчак, которая выбрала для выхода в свет довольно необычную прическу.

Интернет-пользователи не оценили новый образ Ксении Собчак

16 апреля в Москве состоялась церемония награждения журнала Hello! «Самые стильные в России-2019». Мероприятие посетило множество знаменитостей, в числе которых была и 37-летняя Ксения Собчак.



Журналистка весь вечер охотно позировала фотографам. Для выхода Ксения выбрала платье с золотыми пайетками в пол и лаконичный черный клатч. Свой образ телеведущая дополнила прической в стиле slicked-back (гладко уложенные назад волосы, — прим. Woman.ru).

Однако укладку оценили далеко не все пользователи Сети.

1 2 3 ... 8 По мнению пользователей Сети, телеведущая выбрала крайне неудачную укладку для выхода на премии Hello!

«Прическа не очень», «Неужели нельзя было красиво уложить волосы?», «Это сейчас модно так?», «У Собчак наряд понравился, но укладка все испортила», «Что за странная зализанная прическа у Ксюши?», «Платье в меру утонченное, но волосы все портят», — писали на просторах интернета (орфография и пунктуация авторов сохранены). А вам понравился образ Ксении Собчак?