«Зализанная» прическа Ксении Собчак на премии Hello! вызвала неоднозначную реакцию в Сети

16 апреля в Москве состоялась церемония награждения журнала Hello! «Самые стильные в России-2019». Мероприятие посетило множество знаменитостей, в числе которых была и 37-летняя Ксения Собчак.
Журналистка весь вечер охотно позировала фотографам. Для выхода Ксения выбрала платье с золотыми пайетками в пол и лаконичный черный клатч. Свой образ телеведущая дополнила прической в стиле slicked-back (гладко уложенные назад волосы, — прим. Woman.ru).
«Прическа не очень», «Неужели нельзя было красиво уложить волосы?», «Это сейчас модно так?», «У Собчак наряд понравился, но укладка все испортила», «Что за странная зализанная прическа у Ксюши?», «Платье в меру утонченное, но волосы все портят», — писали на просторах интернета (орфография и пунктуация авторов сохранены). А вам понравился образ Ксении Собчак?