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«Зализанная» прическа Ксении Собчак на премии Hello! вызвала неоднозначную реакцию в Сети

На днях в столице прошла премия журнала Hello! «Самые стильные в России-2019». Особое внимание гостей привлекла Ксения Собчак, которая выбрала для выхода в свет довольно необычную прическу.
Интернет-пользователи не оценили новый образ Ксении Собчак
Интернет-пользователи не оценили новый образ Ксении Собчак

16 апреля в Москве состоялась церемония награждения журнала Hello! «Самые стильные в России-2019». Мероприятие посетило множество знаменитостей, в числе которых была и 37-летняя Ксения Собчак.

Журналистка весь вечер охотно позировала фотографам. Для выхода Ксения выбрала платье с золотыми пайетками в пол и лаконичный черный клатч. Свой образ телеведущая дополнила прической в стиле slicked-back (гладко уложенные назад волосы, — прим. Woman.ru).

Однако укладку оценили далеко не все пользователи Сети.
  • Ксения Собчак
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    По мнению пользователей Сети, телеведущая выбрала крайне неудачную укладку для выхода на премии Hello!
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«Прическа не очень», «Неужели нельзя было красиво уложить волосы?», «Это сейчас модно так?», «У Собчак наряд понравился, но укладка все испортила», «Что за странная зализанная прическа у Ксюши?», «Платье в меру утонченное, но волосы все портят», — писали на просторах интернета (орфография и пунктуация авторов сохранены). А вам понравился образ Ксении Собчак?

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17 апреля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Ксения Собчак

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Брат близнец Шемякина! ну и рожа у тебя Шарапов.

  • Впервые увидела её с закрытым ртом. Про это ничего в сети не сказали?

  • Не люблю Собчак, но ее образ и причёска, мне понравились. А такие комменты пишут колхозники, которые ничего не понимают.

  • Красивое платье и прическа сама по себе хорошая, но ей не идёт, т.к. подчеркнула все минусы ее лица

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Гость 2019-04-12 16:09:00
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