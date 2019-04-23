После слухов о разводе с мужем Алсу сменила длинные волосы на каре

Последние пару недель в Сети обсуждают слухи о том, что Алсу и ее супруг Ян Абрамов решили развестись. Своих комментариев по поводу этой ситуации 35-летняя певица пока не давала. Вместо этого она поделилась с подписчиками фото своей новой стрижки.



Алсу сменила имидж

В середине апреля в интернете появились слухи о разладе в семье Алсу и ее мужа, предпринимателя Яна Абрамова. Поклонников певицы не на шутку встревожила эта информация, однако на днях Алсу и ее супруг пришли вместе на шоу «Голос. Дети», чтобы поддержать дочь Микеллу, участвующую в конкурсе.



Совместное появление супругов на публике немного успокоило фанатов Алсу. Несмотря на это, слухи о проблемах в ее семье так и не улеглись, ведь ни певица, ни бизнесмен пока не дали никаких комментариев относительно этой ситуации.



Впрочем, сама знаменитость кажется вовсе не обращает внимания на домыслы общественности: недавно она представила свадебное платье собственного дизайна, а на днях решила чуть изменить имидж, укоротив свои волосы на 15 см.



«Небольшие перемены никому не повредят», — подписала певица фото с новой стрижкой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

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«Очень идет!», «Супер», «Вы чудесны!», «Помолодели будто», «Вам безумно подходит такая длина волос», — отмечали фолловеры знаменитости. А вам нравится новая прическа Алсу?