После слухов о разводе с мужем Алсу сменила длинные волосы на каре

В середине апреля в интернете появились слухи о разладе в семье Алсу и ее мужа, предпринимателя Яна Абрамова. Поклонников певицы не на шутку встревожила эта информация, однако на днях Алсу и ее супруг пришли вместе на шоу «Голос. Дети», чтобы поддержать дочь Микеллу, участвующую в конкурсе.
Совместное появление супругов на публике немного успокоило фанатов Алсу. Несмотря на это, слухи о проблемах в ее семье так и не улеглись, ведь ни певица, ни бизнесмен пока не дали никаких комментариев относительно этой ситуации.
Впрочем, сама знаменитость кажется вовсе не обращает внимания на домыслы общественности: недавно она представила свадебное платье собственного дизайна, а на днях решила чуть изменить имидж, укоротив свои волосы на 15 см.
«Очень идет!», «Супер», «Вы чудесны!», «Помолодели будто», «Вам безумно подходит такая длина волос», — отмечали фолловеры знаменитости. А вам нравится новая прическа Алсу?