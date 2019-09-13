Ирина Шейк показала себя с челкой и без макияжа, и это не лучший ее образ

После расставания с Брэдли Купером Ирина Шейк решила полностью окунуться в работу. День за днем модель участвует в разных съемках, тем самым только радуя своих поклонников.
Вот и на этот раз наша соотечественница, видимо, приняла участие в создании очередной обложки модного журнала. В инстаграм-историях Шейк появился новый снимок с небезызвестным фотографом Хьюго Комте (работал с такими журналами, как Vogue, Pop magazine, Porter, L'Officiel). На фото Ирина позировала в непривычном образе.
Нам остается надеяться, что это парик, и в скором времени Шейк вернется к своему привычному образу.