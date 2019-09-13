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Ирина Шейк показала себя с челкой и без макияжа, и это не лучший ее образ

В силу профессии модели часто экспериментируют со своей внешностью. Новое преображение Ирины Шейк понравилось далеко не всем ее поклонникам. 
Ирина Шейк <br>
Ирина Шейк 

После расставания с Брэдли Купером Ирина Шейк решила полностью окунуться в работу. День за днем модель участвует в разных съемках, тем самым только радуя своих поклонников. 

Хьюго Комте, Ирина Шейк
Хьюго Комте и Ирина Шейк

Вот и на этот раз наша соотечественница, видимо, приняла участие в создании очередной обложки модного журнала. В инстаграм-историях Шейк появился новый снимок с небезызвестным фотографом Хьюго Комте (работал с такими журналами, как Vogue, Pop magazine, Porter, L'Officiel). На фото Ирина позировала в непривычном образе. 

Модель была совсем не накрашена и с челкой. И если без косметики Ирина выглядела свежо, то вот новая стрижка восхитила не всех ее фанатов.

Нам остается надеяться, что это парик, и в скором времени Шейк вернется к своему привычному образу.

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13 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @irinashayk, @hugocomte/Instagram, Getty Images
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Ирина Шейк

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