Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Накануне родов Анастасия Решетова нарастила волосы и ногти, желая прекрасно выглядеть и на последних неделях беременности

Анастасия Решетова и Тимати совсем скоро станут родителями. До родов возлюбленной рэпера осталось меньше месяца, и девушка начала подготовку с похода к косметологу. 
Анастасия Решетова
До рождения ребенка Анастасии Решетовой и Тимати осталось несколько недель

Анастасия Решетова и Тимати объявили о пополнении в семействе в начале этого лета. С тех пор невеста продюсера часто поднимает тему беременности и всего того, что с ней связано, в своем Инстаграме. Не раз модель признавалась, что, находясь в положении, она делает только безопасные для ребенка косметологические процедуры.

Так, например, будущая мама отказалась от лазерной эпиляции, инъекций для увеличения губ и многого другого.

Однако недавно Анастасия все же посетила кабинет косметолога — девушка нарастила волосы. «Можно хорошо выглядеть даже на последних неделях беременности», — сообщила модель (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Анастасия Решетова
Анастасия Решетова 

Фолловеры обратили внимание и на маникюр инстаграм-звезды. Однако если новая прическа Решетовой пришлась им по вкусу, то вот ногти невесты Тимати стали предметом критики. «С такими замечательно родишь, ладошку если только насквозь продырявить», — писали интернет-пользователи.

  • Анастасия Решетова, Тимати
    1 2 3 ...10
    Анастасия Решетова и Тимати поделились новостью о своей беременности 5 июня
    Смотреть галерею

Анастасия решила успокоить возмущенных хейтеров. «Я все контролирую и ко всему уже готова. Ногти я уберу в ближайшее время, я прекрасно знаю, что это неудобно», — ответила на комментарий модель.

Перейти к обсуждению 3


19 сентября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @volkonskaya.reshetova/Instagram
Теги

Анастасия Решетова

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Ей ногти не помешают. Родит и нянькам бросит..

  • Невеста)))

  • Когда она уже разродится?Такое ощущение,что она месяц уже рожает.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.