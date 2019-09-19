Накануне родов Анастасия Решетова нарастила волосы и ногти, желая прекрасно выглядеть и на последних неделях беременности

Анастасия Решетова и Тимати совсем скоро станут родителями. До родов возлюбленной рэпера осталось меньше месяца, и девушка начала подготовку с похода к косметологу.

До рождения ребенка Анастасии Решетовой и Тимати осталось несколько недель

Анастасия Решетова и Тимати объявили о пополнении в семействе в начале этого лета. С тех пор невеста продюсера часто поднимает тему беременности и всего того, что с ней связано, в своем Инстаграме. Не раз модель признавалась, что, находясь в положении, она делает только безопасные для ребенка косметологические процедуры.



Так, например, будущая мама отказалась от лазерной эпиляции, инъекций для увеличения губ и многого другого.

Однако недавно Анастасия все же посетила кабинет косметолога — девушка нарастила волосы. «Можно хорошо выглядеть даже на последних неделях беременности», — сообщила модель (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Анастасия Решетова



Фолловеры обратили внимание и на маникюр инстаграм-звезды. Однако если новая прическа Решетовой пришлась им по вкусу, то вот ногти невесты Тимати стали предметом критики. «С такими замечательно родишь, ладошку если только насквозь продырявить», — писали интернет-пользователи.



1 2 3 ... 10 Анастасия Решетова и Тимати поделились новостью о своей беременности 5 июня

Анастасия решила успокоить возмущенных хейтеров. «Я все контролирую и ко всему уже готова. Ногти я уберу в ближайшее время, я прекрасно знаю, что это неудобно», — ответила на комментарий модель.