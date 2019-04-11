Самые сексуальные актрисы из сериала «Игра престолов»

Поклонники считают часы (если не минуты) до старта последнего сезона «Игры престолов». Впереди новые сюжетные повороты и, конечно, интригующая развязка, которую многие ждали восемь лет. Чтобы усилить предвкушение, мы собрали в отдельный материал самых привлекательных актрис телесаги. Оценим?

14 апреля в мировой прокат выходит финальный — восьмой — сезон сериала «Игра престолов». В России премьера состоится днем позже, 15 апреля. Эта сага запомнилась поклонникам не только захватывающим сюжетом, но и довольно откровенными сценами, участие в которых принимали невероятно красивые актрисы. Многие из них без стеснения раздевались в кадре. Woman.ru представляет самых «горячих» актрис из «Игры престолов», волнующих воображение мужской половины аудитории сериала.

Лена Хиди, 45 лет

27 лет назад Лена Хиди дебютировала в британском молодежном фильме «У воды», который сразу принес ей известность. Однако всемирная популярность пришла к ней лишь благодаря роли королевы Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов». Лена создала запоминающийся образ дьявольски прекрасной королевы, рука которой не дрогнула, когда нужно было убить супруга-короля или послать на плаху кого-то из врагов. Особую пикантность этой злодейке придали незаконные с точки зрения общепринятой морали отношения с родным братом, Джейми Ланнистером.

На одном из американских ток-шоу Лена рассказывала, как на одной из улиц Лос-Анджелеса ее остановила незнакомка: «Это вы сыграли Серсею Ланнистер?»

– «Да, я».

– «Ну вы и дрянь!».

Николай Костер-Вальдау, сыгравший роль Джейми Ланнистера, в интервью американскому журналу Entertainment Weekly открыл секрет, что Лена была беременна, когда начались съемки: «Это был потрясающий опыт работы. Она очень милая и умная, а еще обладает прекрасным чувством юмора. Она уже носила ребенка, когда начались съемки, но срок был не такой уж большой, чтобы вы это заметили. Однако в сцене секса у нее была дублерша».

И пусть актриса почти не раздевается на экране, ее уверенность в себе и необыкновенная, царственная осанка позволяют предположить, что под длинными платьями Серсеи скрывается та еще «горячая штучка»! Сама Лена так отозвалась о своей героине в одном из интервью: «У меня есть теория, что любовь и ненависть неразрывно переплетаются в семье Ланнистеров. Например, Серсея по-своему любит младшего брата, карлика Тириона, но она знает, что он стал причиной смерти ее матери — так она это себе представляет. А ее близость с Джейми — суть ее желания просто быть рядом с кем-то и быть любимой. На самом деле эта семья — такая испорченная!».

Эмилия Кларк, 32 года

Пока британка Эмилия Кларк была занята на съемках одного из лучших сериалов в мире (по версии многих телекритиков) «Игра престолов», ее популярность среди фанатов мужского пола росла в геометрической прогрессии. С эволюцией образа Дейнерис Таргариен или Матери драконов в фэнтези-драме — от наивной и робкой белокурой принцессы до воинственной предводительницы целого народа — менялся и личный рейтинг актрисы на американском портале Askmen.

Этот авторитетный сайт ежегодно составляет списки самых желанных женщин планеты. И если в 2012-м году Эмилия занимала совсем скромную 88-ю позицию (из 100), то уже в следующем году красавица Кларк поднялась до 15-й строчки в рейтинге, а в 2014-м была признана лучшей!

Мы знаем, что именно поспособствовало такому невероятному взлету: Эмилия перестала стесняться съемок в обнаженном виде, хотя в начале сериала вполне уверенно соблазняла Джейсона Момоа, своего экранного супруга, кхала Дрого. А в третьем сезоне «Игры престолов» есть потрясающая сцена, где героиня Кларк решает поразить своего нового возлюбленного, Даарио Нахариса, силой и властностью и поднимается из ванны совершенно голой. Что уж говорить про страстную сцену близости между Матерью драконов и Джоном Сноу! По рассказу очевидцев американскому порталу Huffington Post, актриса сыграла эти дубли и бровью не поведя. Неудивительно, что Эмилия не смущается — девушка находится в прекрасной форме.

Софи Тернер, 23 года

«Люди подходят ко мне и говорят, что я им не нравлюсь, — смеялась Софи Тернер в одном из своих интервью. — Хотя они знают только моего персонажа». Да, фанаты сериала на форумах и в блогах вымещают все свое разочарование на 23-летней актрисе, играющей, по их мнению, «слишком пассивную» и «напыщенную» Сансу Старк.

«Я воспринимаю как комплимент то, что поклонники настолько верят тому, что я делаю на экране. Хотя это немножко странно», — призналась Софи в интервью американскому порталу Entertainment Weekly. Что поделать, это побочный эффект стремительно набирающей обороты карьеры девушки. Впрочем, к настоящему моменту Тернер успела поразить поклонников и ролью в франшизе «Люди Икс».

Санса в исполнении обладает очень нежной внешностью, неявной красотой, когда кажется, будто вы видите что-то прекрасное лишь краем глаза. В конце 4 сезона девушка наконец-то осознает, насколько она притягательна для мужчин, когда видит, что давний поклонник ее мамы, Петир Бейлиш по прозвищу «Мизинец», испытывает к ней явно не только «отеческую» симпатию. А в следующем сезоне Санса уже смело пользуется своей сексуальностью для манипулирования Мизинцем. Впрочем, к последнему сезону образ Старк претерпел немало изменений: после тяжелого брака с Рамси Болтоном и других сюжетных перипетий от наивной девушки, какой мы ее запомнили в начале, не осталось и следа!

Сибель Кекилли, 38 лет

Сибель — немецкая актриса турецкого происхождения, как и звезда другого суперпопулярного сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли. После окончания средней школы в родном городе Хайльбронн (в районе Гамбурга), где юная Сибель была одной из лучших учениц, она поступила на работу в комиссию по очистке сточных вод. Параллельно с этим, по ее собственным словам, девушка «крутилась, как могла», работая продавщицей, уборщицей, барменом, фотомоделью и... снимаясь в порнографических фильмах.

Через несколько лет, заметив красотку в одном из торговых центров Кельна, некий менеджер по кастингу спросил Сибель, не желает ли она принять участие в отборе актрис на роль в фильме известного режиссера Фатиха Акина. Она согласилась и в итоге обошла 350 других претенденток на роль в картине «Головой о стену»! Это было началом одной из наиболее удачных карьер в немецком кинематографе.

Однако после награждения фильма «Головой о стену» на Берлинском международном кинофестивале (в феврале 2004 года) немецкий таблоид Bild под броскими заголовками опубликовал материал о прошлой жизни Сибель Кекилли, снимавшейся в порнографических фильмах под псевдонимом Дилара Ким. «Это действительно так: я была молода, и мне были нужны деньги», — объяснила молодая актриса в интервью франкфуртской газете Allgemeinen Sonntagszeitung. Это спровоцировало волну дискуссий, соболезнований и выражений солидарности и привлекло значительное внимание публики как к картине Фатиха Акина, так и к самой Сибель. Она продолжила сниматься в фильмах, сериалах и рекламных роликах на немецком телевидении, пока пять лет спустя в ее квартире в Гамбурге не раздался звонок — и Сибель приехала в ирландский город Белфаст на съемки нового масштабного международного проекта «Игра престолов». Кекилли сыграла роль проститутки Шаи, возлюбленной карлика Тириона Ланнистера — разумеется, по сюжету Сибель пришлось не раз обнажиться на экране, но с этой задачей бывшая порнозвезда справилась на отлично.

Роуз Лесли, 32 года

Роуз Лесли, прославившаяся прежде всего ролью Игритт в сериале «Игра престолов», — девушка голубых кровей. Она происходит из древнего шотландского клана Арбетнот-Лесли и выросла в фамильном замке XV века Ликлихед. Тем не менее нос она не задирала и порадовала поклонников фэнтэзи-драмы «горячими» кадрами секс-сцены с партнером по съемкам Китом Харрингтоном, который исполнил роль Джона Сноу.

Между прочим, Роуз обучалась на трехгодичных актерских курсах при престижной Лондонской театральной академии, по окончании которых получила диплом бакалавра искусств и специализацию «сценические поединки». Теперь нам понятно, почему дикарка Игритт в исполнении Лесли выглядела так сексуально с луком и стрелами на изготовку!

До приглашения на съемки «Игры престолов» Роуз сыграла в британском ТВ-фильме «Злоключения за границей», пьесе «Бедлам», а также в небольшой роли служанки Гвен в популярнейшем британском сериале «Аббатство Даунтон». На съемочной площадке фэнтэзи-драмы Роуз обрела не только известность, но и настоящую любовь — девушка покорила красавчика Кита Харрингтона, персонажа которого героиня Роуз лишила девственности. Видимо, Роуз была весьма убедительна в своей роли (кстати, ей принадлежит одна из самых запоминающихся фраз из всего сериала — «Ничего-то ты не знаешь, Джон Сноу»), поскольку влюбленные остались вместе и после выбывания Лесли из актерского состава сериала. А недавно пара даже официально оформила отношения, устроил волшебную свадебную церемонию в Шотландии.

Натали Дормер, 37 лет

Яркая блондинка, украсившая собой актерский состав сериала «Игра престолов» начиная с третьего сезона, Натали Дормер родилась и выросла в небольшом британском городе Рединг. Любопытно, что Натали избегает разговоров о своем биологическом отце: с ранних лет ее воспитывали мама и отчим. Дебютом выпускницы лондонской Академии драматического искусства Натали Дормер в кино стала роль Виктории в фильме 2005 года «Казанова», где ее партнерами были Хит Леджер и Джереми Айронс.

Натали также блеснула в сериалах «Тюдоры», «Шелк», «Элементарно», пока не получила роль Маргери Тирелл в драме «Игра престолов».

Британке досталась непростая героиня — хитрая и амбициозная Маргери умело манипулировала мужчинами, чтобы получить желаемое: например, только ей удавалось сдерживать буйный нрав нареченного, юного короля Джоффри (в исполнении Джека Глисона). Но Тирелл вполне искусна и в делах амурных — после убийства короля его младший брат Томмен стал правителем Вестероса, и Маргери использовала свою сексуальность, чтобы соблазнить юношу и завладеть его сердцем. Впрочем, все это привело к весьма печальным последствиям — в шестом сезоне она погибает.

Натали Эммануэль, 30 лет

Экзотическая красавица Натали Эммануэль родилась в городке Саутенд-он-Си на востоке Великобритании. Отец актрисы имеет карибские и английские корни, а в жилах ее матери течет доминиканская и испанская кровь. Впервые юная Натали засветилась на экране, когда снялась в рекламном ролике для Vodafone — крупнейшего британского оператора сотовой связи. На тот момент Натали уже работала в одном из лондонских банков. Чуть позже она получила роль Налы в нашумевшем мюзикле «Король Лев». Кроме того, начинающая актриса, никогда не учившаяся этому мастерству, сыграла нарушительницу порядка Чарли в третьем сезоне английского сериала «Отбросы», а также появилась в молодежной драме «Холлиоукс» в роли наркоманки и проститутки Саши Валентины.

Продюсеры сериала «Игра престолов» не могли не заметить такой колоритный выбор ролей у юной Натали Эммануэль, и роль новой служанки и переводчицы у Дейнерис Таргариен, Миссандеи, была у актрисы в кармане.

Несмотря на изобилие в сериале сексуальных сцен, героине Натали не пришлось обнажаться вплоть до середины 4 сезона, где купавшаяся в реке девушка ненароком покорила сердце одного из командиров армии Дейнерис, Серого Червя.

Кэрис ван Хаутен, 42 года

Кэрис родилась в голландской семье, преданной работе на телевидении: ее мама Маргье — телеведущая на одном из образовательных каналов Амстердама, отец Теодор — писатель и ТВ-сценарист. Младшая сестра Кэрис, Джелка, тоже стала актрисой и дизайнером.

Кэрис захотела стать актрисой уже в пять лет, когда отец отвел ее на показ фильма о Наполеоне Бонапарте. Целеустремленная девочка, с отличием окончив лицей в Утрехте, поступила одновременно в два крупнейших театральных учебных заведения Нидерландов — драматические академии Маастрихта и Амстердама. Кэрис сделала выбор в пользу Амстердама, где и начала театральную и певческую карьеру.

Роль в телевизионном фильме «Сюзи Кью» в 1999 году принесла Кэрис ван Хаутен престижнейшую нидерландскую премию «Золотой теленок» как «Лучшей актрисе на телевидении». Несмотря на успехи, Кэрис не стремилась в Голливуд, как многие европейские актеры — но в конце концов ван Хаутен снялась в блокбастере «Операция «Валькирия» вместе с Томом Крузом, и роли посыпались на нее как из рога изобилия. Неудивительно, что Кэрис заполучила роль ведьмы Мелисандры в международном проекте «Игра престолов» — сочетание молочно-белой кожи голландки с темно-красными волосами надолго запомнилось зрителям.

Уна Чаплин, 32 года

Уна Чаплин родилась в Мадриде в семье актрисы Джеральдины Чаплин, дочери знаменитого актера немого кино Чарли Чаплина, и кинематографиста Патрисио Кастильи. Маленькая Уна выросла в Испании и Швейцарии, училась в Шотландии и Лондоне. Ее дебютом на телевидении стала эпизодическая роль в сериале «Призраки», а в кино — также маленькая роль в фильме «Квант милосердия». Более значительные роли Уна заполучила в сериалах «Час» и «Шерлок».

Уна Чаплин — настоящая фанатка серии книг «Песнь Льда и Пламени», по которой снимается сериал «Игра престолов». Сначала планировалось, что актриса исполнит роль Джейн Вестерлинг, но потом сценарий был переписан специально под Уну, этот персонаж вообще не появился в сериале, а возлюбленной Робба Старка стала некая Талиса Мэйгир, которую и сыграла Чаплин.

Перед началом съемок Уна восхищенно рассказывала в интервью американскому порталу Entertainment Tonight о своей героине: «Талиса — та еще штучка, в которой ''молодой волк'' Робб Старк что-то разглядел под слоем грязи». Действительно, оставшийся главой семейства Старк юный Робб (в исполнении Ричарда Мэддена) настолько влюбился в Талису, что пошел наперекор мнению матери и женился на девушке. Но у их истории, в которой есть и одна из самых страстных сцен в «Игре престолов» (после которой Уна несколько минут просто лежала на шкурах, демонстрируя прекрасную фигуру), печальный конец: Робба и его беременную супругу зверски убивают в конце 3-го сезона. Некоторые фанаты до сих пор не могут «отойти» эмоционально от событий «Красной свадьбы»!

Индира Варма, 45 лет

Индира Варма — британская актриса, прежде всего известная благодаря своей роли в фильме «Кама Сутра: История любви». Имея итальянские по матери и индийские по отцу корни, Индира обладает яркой, необычной для британского кинематографа внешностью. Это позволило актрисе сниматься в картинах по индийским мотивам, которые и принесли ей в итоге популярность, а также в американских и британских сериалах: «Рим», «Лютер», «Шелк».

В «Игре престолов» Индира сыграла роль Элларии Сэнд — любовницы принца Оберина Мартелла и матери его четырех дочерей. Весьма искушенная в любовных делах незаконнорожденная дочь одного из дорнийских лордов, Эллария была едва ли не дворцовой проституткой, когда оказалась в постели Оберина Мартелла. Как заметила юная Санса Старк, Сэнд не была красавицей, но «что-то в ней невольно притягивало глаз».

Более того, у Элларии был своеобразный «козырь» — она, как и ее возлюбленный, не скрывала свою нетрадиционную сексуальную ориентацию и в одной из сцен в публичном доме (в самом начале 4-го сезона) придирчиво выбирала себе девушку для ночных утех. В седьмом сезоне линия Элларии обрывается — она оказывается запертой в темнице, вынужденная наблюдать смерть любимой дочери.

Роксанна МакКи, 38 лет

Роксанна МакКи родилась в Канаде, но когда девочке было всего 5 лет, ее семья перебралась в Великобританию. Роксанна получила образование в университете Лондона по специальности «политология», но девушка всегда мечтала быть актрисой. Ее дебют на экране состоялся в 2004 году — МакКи была утверждена на роль Луизы Саммерс в молодежном сериале «Холлиоукс». Три года спустя Роксанна снялась в драме «Льюис», в которой сыграла Брионну Кеган. За роль в этом сериале Роксанна МакКи получила премию British Soap Awards в номинации «Самая сексуальная актриса». Разумеется, менеджеры по кастингу сериала «Игра престолов» увидели триумф красавицы и пригласили Роксанну на прослушивание на роль служанки Дейнерис Таргариен, Дореи.

Эта девушка была подарена Визерисом Таргариеном сестре в качестве свадебного подношения. В ее обязанности входило обучать Дейнерис искусству любви (фанатам запомнилась сцена урока служанки, во время которой между Дореей и Дени едва не проскочила искра настоящей страсти); Визерис нашел ее саму весьма искусной, как мы видели в первом сезоне фэнтэзи-драмы. Дорея стала подругой юной кхалиси, но уже в следующем сезоне она предала свою госпожу и оказалась заточенной в сокровищнице Кварта.

Роксанна выбыла из актерского состава сериала «Игра престолов», но карьера сексуальной британки пошла в гору — в 2013 году в прокат вышел фильм «Геракл: Начало легенды», а летом 2014-го состоялась премьера сериала «Доминион» с Роксанной в главной роли.