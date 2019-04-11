Самые сексуальные актрисы из сериала «Игра престолов»

14 апреля в мировой прокат выходит финальный — восьмой — сезон сериала «Игра престолов». В России премьера состоится днем позже, 15 апреля. Эта сага запомнилась поклонникам не только захватывающим сюжетом, но и довольно откровенными сценами, участие в которых принимали невероятно красивые актрисы. Многие из них без стеснения раздевались в кадре. Woman.ru представляет самых «горячих» актрис из «Игры престолов», волнующих воображение мужской половины аудитории сериала.
Лена Хиди, 45 лет
27 лет назад Лена Хиди дебютировала в британском молодежном фильме «У воды», который сразу принес ей известность. Однако всемирная популярность пришла к ней лишь благодаря роли королевы Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов». Лена создала запоминающийся образ дьявольски прекрасной королевы, рука которой не дрогнула, когда нужно было убить супруга-короля или послать на плаху кого-то из врагов. Особую пикантность этой злодейке придали незаконные с точки зрения общепринятой морали отношения с родным братом, Джейми Ланнистером.
– «Да, я».
– «Ну вы и дрянь!».
Николай Костер-Вальдау, сыгравший роль Джейми Ланнистера, в интервью американскому журналу Entertainment Weekly открыл секрет, что Лена была беременна, когда начались съемки: «Это был потрясающий опыт работы. Она очень милая и умная, а еще обладает прекрасным чувством юмора. Она уже носила ребенка, когда начались съемки, но срок был не такой уж большой, чтобы вы это заметили. Однако в сцене секса у нее была дублерша».
И пусть актриса почти не раздевается на экране, ее уверенность в себе и необыкновенная, царственная осанка позволяют предположить, что под длинными платьями Серсеи скрывается та еще «горячая штучка»! Сама Лена так отозвалась о своей героине в одном из интервью: «У меня есть теория, что любовь и ненависть неразрывно переплетаются в семье Ланнистеров. Например, Серсея по-своему любит младшего брата, карлика Тириона, но она знает, что он стал причиной смерти ее матери — так она это себе представляет. А ее близость с Джейми — суть ее желания просто быть рядом с кем-то и быть любимой. На самом деле эта семья — такая испорченная!».
Эмилия Кларк, 32 года
Пока британка Эмилия Кларк была занята на съемках одного из лучших сериалов в мире (по версии многих телекритиков) «Игра престолов», ее популярность среди фанатов мужского пола росла в геометрической прогрессии. С эволюцией образа Дейнерис Таргариен или Матери драконов в фэнтези-драме — от наивной и робкой белокурой принцессы до воинственной предводительницы целого народа — менялся и личный рейтинг актрисы на американском портале Askmen.
Мы знаем, что именно поспособствовало такому невероятному взлету: Эмилия перестала стесняться съемок в обнаженном виде, хотя в начале сериала вполне уверенно соблазняла Джейсона Момоа, своего экранного супруга, кхала Дрого. А в третьем сезоне «Игры престолов» есть потрясающая сцена, где героиня Кларк решает поразить своего нового возлюбленного, Даарио Нахариса, силой и властностью и поднимается из ванны совершенно голой. Что уж говорить про страстную сцену близости между Матерью драконов и Джоном Сноу! По рассказу очевидцев американскому порталу Huffington Post, актриса сыграла эти дубли и бровью не поведя. Неудивительно, что Эмилия не смущается — девушка находится в прекрасной форме.
Софи Тернер, 23 года
«Люди подходят ко мне и говорят, что я им не нравлюсь, — смеялась Софи Тернер в одном из своих интервью. — Хотя они знают только моего персонажа». Да, фанаты сериала на форумах и в блогах вымещают все свое разочарование на 23-летней актрисе, играющей, по их мнению, «слишком пассивную» и «напыщенную» Сансу Старк.
Санса в исполнении обладает очень нежной внешностью, неявной красотой, когда кажется, будто вы видите что-то прекрасное лишь краем глаза. В конце 4 сезона девушка наконец-то осознает, насколько она притягательна для мужчин, когда видит, что давний поклонник ее мамы, Петир Бейлиш по прозвищу «Мизинец», испытывает к ней явно не только «отеческую» симпатию. А в следующем сезоне Санса уже смело пользуется своей сексуальностью для манипулирования Мизинцем. Впрочем, к последнему сезону образ Старк претерпел немало изменений: после тяжелого брака с Рамси Болтоном и других сюжетных перипетий от наивной девушки, какой мы ее запомнили в начале, не осталось и следа!
Сибель Кекилли, 38 лет
Сибель — немецкая актриса турецкого происхождения, как и звезда другого суперпопулярного сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли. После окончания средней школы в родном городе Хайльбронн (в районе Гамбурга), где юная Сибель была одной из лучших учениц, она поступила на работу в комиссию по очистке сточных вод. Параллельно с этим, по ее собственным словам, девушка «крутилась, как могла», работая продавщицей, уборщицей, барменом, фотомоделью и... снимаясь в порнографических фильмах.
Однако после награждения фильма «Головой о стену» на Берлинском международном кинофестивале (в феврале 2004 года) немецкий таблоид Bild под броскими заголовками опубликовал материал о прошлой жизни Сибель Кекилли, снимавшейся в порнографических фильмах под псевдонимом Дилара Ким. «Это действительно так: я была молода, и мне были нужны деньги», — объяснила молодая актриса в интервью франкфуртской газете Allgemeinen Sonntagszeitung. Это спровоцировало волну дискуссий, соболезнований и выражений солидарности и привлекло значительное внимание публики как к картине Фатиха Акина, так и к самой Сибель. Она продолжила сниматься в фильмах, сериалах и рекламных роликах на немецком телевидении, пока пять лет спустя в ее квартире в Гамбурге не раздался звонок — и Сибель приехала в ирландский город Белфаст на съемки нового масштабного международного проекта «Игра престолов». Кекилли сыграла роль проститутки Шаи, возлюбленной карлика Тириона Ланнистера — разумеется, по сюжету Сибель пришлось не раз обнажиться на экране, но с этой задачей бывшая порнозвезда справилась на отлично.
Роуз Лесли, 32 года
Роуз Лесли, прославившаяся прежде всего ролью Игритт в сериале «Игра престолов», — девушка голубых кровей. Она происходит из древнего шотландского клана Арбетнот-Лесли и выросла в фамильном замке XV века Ликлихед. Тем не менее нос она не задирала и порадовала поклонников фэнтэзи-драмы «горячими» кадрами секс-сцены с партнером по съемкам Китом Харрингтоном, который исполнил роль Джона Сноу.
До приглашения на съемки «Игры престолов» Роуз сыграла в британском ТВ-фильме «Злоключения за границей», пьесе «Бедлам», а также в небольшой роли служанки Гвен в популярнейшем британском сериале «Аббатство Даунтон». На съемочной площадке фэнтэзи-драмы Роуз обрела не только известность, но и настоящую любовь — девушка покорила красавчика Кита Харрингтона, персонажа которого героиня Роуз лишила девственности. Видимо, Роуз была весьма убедительна в своей роли (кстати, ей принадлежит одна из самых запоминающихся фраз из всего сериала — «Ничего-то ты не знаешь, Джон Сноу»), поскольку влюбленные остались вместе и после выбывания Лесли из актерского состава сериала. А недавно пара даже официально оформила отношения, устроил волшебную свадебную церемонию в Шотландии.
Натали Дормер, 37 лет
Яркая блондинка, украсившая собой актерский состав сериала «Игра престолов» начиная с третьего сезона, Натали Дормер родилась и выросла в небольшом британском городе Рединг. Любопытно, что Натали избегает разговоров о своем биологическом отце: с ранних лет ее воспитывали мама и отчим. Дебютом выпускницы лондонской Академии драматического искусства Натали Дормер в кино стала роль Виктории в фильме 2005 года «Казанова», где ее партнерами были Хит Леджер и Джереми Айронс.
Британке досталась непростая героиня — хитрая и амбициозная Маргери умело манипулировала мужчинами, чтобы получить желаемое: например, только ей удавалось сдерживать буйный нрав нареченного, юного короля Джоффри (в исполнении Джека Глисона). Но Тирелл вполне искусна и в делах амурных — после убийства короля его младший брат Томмен стал правителем Вестероса, и Маргери использовала свою сексуальность, чтобы соблазнить юношу и завладеть его сердцем. Впрочем, все это привело к весьма печальным последствиям — в шестом сезоне она погибает.
Натали Эммануэль, 30 лет
Экзотическая красавица Натали Эммануэль родилась в городке Саутенд-он-Си на востоке Великобритании. Отец актрисы имеет карибские и английские корни, а в жилах ее матери течет доминиканская и испанская кровь. Впервые юная Натали засветилась на экране, когда снялась в рекламном ролике для Vodafone — крупнейшего британского оператора сотовой связи. На тот момент Натали уже работала в одном из лондонских банков. Чуть позже она получила роль Налы в нашумевшем мюзикле «Король Лев». Кроме того, начинающая актриса, никогда не учившаяся этому мастерству, сыграла нарушительницу порядка Чарли в третьем сезоне английского сериала «Отбросы», а также появилась в молодежной драме «Холлиоукс» в роли наркоманки и проститутки Саши Валентины.
Несмотря на изобилие в сериале сексуальных сцен, героине Натали не пришлось обнажаться вплоть до середины 4 сезона, где купавшаяся в реке девушка ненароком покорила сердце одного из командиров армии Дейнерис, Серого Червя.
Кэрис ван Хаутен, 42 года
Кэрис родилась в голландской семье, преданной работе на телевидении: ее мама Маргье — телеведущая на одном из образовательных каналов Амстердама, отец Теодор — писатель и ТВ-сценарист. Младшая сестра Кэрис, Джелка, тоже стала актрисой и дизайнером.
Роль в телевизионном фильме «Сюзи Кью» в 1999 году принесла Кэрис ван Хаутен престижнейшую нидерландскую премию «Золотой теленок» как «Лучшей актрисе на телевидении». Несмотря на успехи, Кэрис не стремилась в Голливуд, как многие европейские актеры — но в конце концов ван Хаутен снялась в блокбастере «Операция «Валькирия» вместе с Томом Крузом, и роли посыпались на нее как из рога изобилия. Неудивительно, что Кэрис заполучила роль ведьмы Мелисандры в международном проекте «Игра престолов» — сочетание молочно-белой кожи голландки с темно-красными волосами надолго запомнилось зрителям.
Уна Чаплин, 32 года
Уна Чаплин родилась в Мадриде в семье актрисы Джеральдины Чаплин, дочери знаменитого актера немого кино Чарли Чаплина, и кинематографиста Патрисио Кастильи. Маленькая Уна выросла в Испании и Швейцарии, училась в Шотландии и Лондоне. Ее дебютом на телевидении стала эпизодическая роль в сериале «Призраки», а в кино — также маленькая роль в фильме «Квант милосердия». Более значительные роли Уна заполучила в сериалах «Час» и «Шерлок».
Перед началом съемок Уна восхищенно рассказывала в интервью американскому порталу Entertainment Tonight о своей героине: «Талиса — та еще штучка, в которой ''молодой волк'' Робб Старк что-то разглядел под слоем грязи». Действительно, оставшийся главой семейства Старк юный Робб (в исполнении Ричарда Мэддена) настолько влюбился в Талису, что пошел наперекор мнению матери и женился на девушке. Но у их истории, в которой есть и одна из самых страстных сцен в «Игре престолов» (после которой Уна несколько минут просто лежала на шкурах, демонстрируя прекрасную фигуру), печальный конец: Робба и его беременную супругу зверски убивают в конце 3-го сезона. Некоторые фанаты до сих пор не могут «отойти» эмоционально от событий «Красной свадьбы»!
Индира Варма, 45 лет
Индира Варма — британская актриса, прежде всего известная благодаря своей роли в фильме «Кама Сутра: История любви». Имея итальянские по матери и индийские по отцу корни, Индира обладает яркой, необычной для британского кинематографа внешностью. Это позволило актрисе сниматься в картинах по индийским мотивам, которые и принесли ей в итоге популярность, а также в американских и британских сериалах: «Рим», «Лютер», «Шелк».
Более того, у Элларии был своеобразный «козырь» — она, как и ее возлюбленный, не скрывала свою нетрадиционную сексуальную ориентацию и в одной из сцен в публичном доме (в самом начале 4-го сезона) придирчиво выбирала себе девушку для ночных утех. В седьмом сезоне линия Элларии обрывается — она оказывается запертой в темнице, вынужденная наблюдать смерть любимой дочери.
Роксанна МакКи, 38 лет
Роксанна МакКи родилась в Канаде, но когда девочке было всего 5 лет, ее семья перебралась в Великобританию. Роксанна получила образование в университете Лондона по специальности «политология», но девушка всегда мечтала быть актрисой. Ее дебют на экране состоялся в 2004 году — МакКи была утверждена на роль Луизы Саммерс в молодежном сериале «Холлиоукс». Три года спустя Роксанна снялась в драме «Льюис», в которой сыграла Брионну Кеган. За роль в этом сериале Роксанна МакКи получила премию British Soap Awards в номинации «Самая сексуальная актриса». Разумеется, менеджеры по кастингу сериала «Игра престолов» увидели триумф красавицы и пригласили Роксанну на прослушивание на роль служанки Дейнерис Таргариен, Дореи.
Роксанна выбыла из актерского состава сериала «Игра престолов», но карьера сексуальной британки пошла в гору — в 2013 году в прокат вышел фильм «Геракл: Начало легенды», а летом 2014-го состоялась премьера сериала «Доминион» с Роксанной в главной роли.