По традиции в преддверии наступающего года эксперты Института цвета Pantone выбрали самый модный оттенок грядущего сезона. На него ориентируются не только ведущие дизайнеры мира при создании своих коллекций, но и бьюти-эксперты, которые составляют палитру косметических новинок.

1 2 3 ... 21 Зеленый — самый трендовый оттенок наступающего года, по мнению представителей Pantone

Если в том году представители американской компании Pantone так и не смогли определиться с одним главным цветом сезона, то на сей раз они смогли это сделать, выбор пал на оттенок Greenery («Зелень»), которому в палитре соответствует номер 15-0343.

«Мы хорошо знаем, в каком мире мы с вами живем: он полон стрессов и переживаний. Цвет, выбранный нами, — это цвет надежды. Greenery символизирует связь человека с природой, начало перемен и возрождение, которые так будут нужны человечеству в 2017 году», — объяснила выбор исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман.



Balenciaga и Sies Marjan уже выпустили коллекции, в которых превалировал салатовый оттенок, а такие автомобильные гиганты, как Skoda и Mercedes представили сразу несколько моделей в этом цвете. Конечно, тренд затронул и бьюти-сферу. Кэти Перри, Кайли Дженнер и Лена Данэм по очереди перекрасили свои волосы в зеленоватый оттенок, а косметические марки выпустили не одно бьюти-средство. Какие именно? Узнайте в нашей фотогалерее.