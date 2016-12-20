Если в том году представители американской компании Pantone так и не смогли определиться с одним главным цветом сезона, то на сей раз они смогли это сделать, выбор пал на оттенок Greenery («Зелень»), которому в палитре соответствует номер 15-0343.
Balenciaga и Sies Marjan уже выпустили коллекции, в которых превалировал салатовый оттенок, а такие автомобильные гиганты, как Skoda и Mercedes представили сразу несколько моделей в этом цвете. Конечно, тренд затронул и бьюти-сферу. Кэти Перри, Кайли Дженнер и Лена Данэм по очереди перекрасили свои волосы в зеленоватый оттенок, а косметические марки выпустили не одно бьюти-средство. Какие именно? Узнайте в нашей фотогалерее.
Не приживётся. Слишком надуманно, неестественно.
Придаёт усталый вид...
Не думаю, что этот цвет будет пользоваться популярностью.вот марсала и хаки были действительно красивыми и более уместными последние несколько лет.А такой прямолинейный салатовый ни к селу, ни к городу.
В интерьере хорош, в аксессуарах тоже.
не тот это оттенок зеленого, чтоб бодрить и радовать. Это скорее тоска зеленая. А мерс классный))
Ассоциация с ядовитыми тенями советских буфетчиц. Еще стрелку к ушам черную и красную помаду.