19 декабря Шакира вместе с семьей была замечена в аэропорту города Майами. Если бы мы не знали 39-летнюю латиноамериканскую диву в лицо, то приняли бы ее за старшую сестру малышей или студентку, подрабатывающую их няней: настолько молодо выглядит певица. В чем ее секрет?

1 2 3 ... 15 Шакира вместе с супругом Жераром Пике и сыновьями, Миланом и Сашей, была замечена в аэропорту Майами

Папарацци застали Шакиру с сыновьями и гражданским мужем перед вылетом из аэропорта Майами. Звезда была одета в обыкновенные серые джинсы, футболку с броским принтом и шнуровкой на груди, кожаные ботильоны на каблуке и черную кепку. В таком виде артистка напоминала скорее девчонку-подростка, чем певицу с мировым именем.

Избраннику исполнительницы, футболисту Жерару Пике, 29 лет, но 10-летняя разница в возрасте между влюбленными совсем незаметна. Молодая мама, цветущая жена... На Шакиру действительно хочется равняться! И как ей удается так выглядеть на пороге 40-летия?