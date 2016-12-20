Папарацци застали Шакиру с сыновьями и гражданским мужем перед вылетом из аэропорта Майами. Звезда была одета в обыкновенные серые джинсы, футболку с броским принтом и шнуровкой на груди, кожаные ботильоны на каблуке и черную кепку. В таком виде артистка напоминала скорее девчонку-подростка, чем певицу с мировым именем.
Избраннику исполнительницы, футболисту Жерару Пике, 29 лет, но 10-летняя разница в возрасте между влюбленными совсем незаметна. Молодая мама, цветущая жена... На Шакиру действительно хочется равняться! И как ей удается так выглядеть на пороге 40-летия?
Здоровый образ жизни и постоянная работа над телом, вот и весь ее секрет. Так жить лень, но это дает свои дивиденды. Дай Бог, она еще долго будет такой молодой.
Красотка!
Какая семья, какие дети! Красивее мальчиков в жизни не видела! И сама пара красивая.Видно, что живут счастливо. Обзавидовалась! Вот есть чему в этом случае!
Красивые дети, красивый мужчина. Да, она счастливица, молодец. Все успела..
Кстати она оч хрупкая на фото. Жаль желтые, плохие нарощеные волосы..рост 152 если наберется. О красоте речи и нет. Но она светится изнутри.
Детки - чудо просто!))
как же приятно видеть такие новости о звездах. красивые люди, счастливые родители, благополучная семья, дети чудесные. пусть в Новом Году у всех читательниц woman будет такое же благополучие и счастье.
Она миниатюрная- вот и весь секрет.
Она позитивная, приятная
Все-таки маленький рост, правильные черты лица и хорошие волосы молодят. Если бы Шакира была ростом за 170, вряд ли бы выглядела так молодо.