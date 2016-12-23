23.12.2016
Если вы хотите в 2017 году быть на модной волне — выберите дизайн ногтей, который поможет в этом. Как новый год встретишь — так и проведешь! Мы подобрали варианты модного E.Mi-маникюра от нейл-кутюрье Екатерины Мирошниченко, подходящие для каждого из 12 знаков зодиака, цветовую гамму и декоративные элементы, которые в Новом 2017 году принесут вам удачу!
  • овен
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    Овен

     Для Овнов 2017 год обещает быть насыщенным и непредсказуемым. Он подарит много перспектив. Но чтобы построить успешные отношения в работе, придется чаще проявлять сдержанность в проявлении эмоций. Год хорош для познания всего нового. Переезд семейных Овнов окажется успешным. Если одинокие представители знака встретят свою любовь в первой половине года — отношения имеют хорошую перспективу перерасти в успешный брак.

     Из всего Зодиака любую модную тенденцию первыми подхватывают Овны. Часто в молодом возрасте они выделяются из толпы, воспринимая улицу, как подиум. Представители огненной стихии выбирают одежду, в первую очередь, по цвету: все оттенки красного, начиная от розового до насыщенно-бордового и красно-коричневого. Также они любят обилие металлических деталей

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