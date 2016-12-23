Овен



Для Овнов 2017 год обещает быть насыщенным и непредсказуемым. Он подарит много перспектив. Но чтобы построить успешные отношения в работе, придется чаще проявлять сдержанность в проявлении эмоций. Год хорош для познания всего нового. Переезд семейных Овнов окажется успешным. Если одинокие представители знака встретят свою любовь в первой половине года — отношения имеют хорошую перспективу перерасти в успешный брак.



Из всего Зодиака любую модную тенденцию первыми подхватывают Овны. Часто в молодом возрасте они выделяются из толпы, воспринимая улицу, как подиум. Представители огненной стихии выбирают одежду, в первую очередь, по цвету: все оттенки красного, начиная от розового до насыщенно-бордового и красно-коричневого. Также они любят обилие металлических деталей