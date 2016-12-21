21.12.2016
Отдел красоты Woman.ru снова выбирает самые интересные и многообещающие бьюти-новинки. На этот раз особого внимания заслужили масло для тела с ароматом Chanel № 5, румяна в кушоне, энергетическая эссенция для лица и кое-что еще…
  • Бьюти-находки
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    1. Шампунь 3Action Formula «2-в-1», Head & Shoulders
    2. Масло-сыворотка «Прогрессивное восстановление» Advanced Hair Series Regenerative Nourishment Serum-in-Oil, Dove
    3. Крем French Froisse и спрей Messy Cliche, L'Oreal Professionnel
    4. Энергетическая эссенция для лица Cell Shock, Swiss Line
    5. Масло для тела L’Huile Corps Chanel № 5, Chanel
    6. Масло для тела «Ягодная роща» Frosted Berries Body Butter, The Body Shop
    7. Зубная паста Brackets&Ortho, R.O.C.S.
    8. Резинки-браслеты Holiday Duo Pack Time To Shine, invisibobble
    9. Румяна Cushion Blush Subtil, Lancome
    10. Ароматизированная свеча Tonic, Clarins
    11. Туалетная вода CK One Gold, Calvin Klein

Ежедневно нам в редакцию присылают десятки бьюти-новинок от известных, раскрученных, или начинающих, но подающих надежды брендов. Во всем этом многообразии мы выбираем только те, которые достойны внимания, и рассказываем вам о них в нашей еженедельной рубрике.

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