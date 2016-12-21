-
1. Шампунь 3Action Formula «2-в-1», Head & Shoulders
2. Масло-сыворотка «Прогрессивное восстановление» Advanced Hair Series Regenerative Nourishment Serum-in-Oil, Dove
3. Крем French Froisse и спрей Messy Cliche, L'Oreal Professionnel
4. Энергетическая эссенция для лица Cell Shock, Swiss Line
5. Масло для тела L’Huile Corps Chanel № 5, Chanel
6. Масло для тела «Ягодная роща» Frosted Berries Body Butter, The Body Shop
7. Зубная паста Brackets&Ortho, R.O.C.S.
8. Резинки-браслеты Holiday Duo Pack Time To Shine, invisibobble
9. Румяна Cushion Blush Subtil, Lancome
10. Ароматизированная свеча Tonic, Clarins
11. Туалетная вода CK One Gold, Calvin Klein
Ежедневно нам в редакцию присылают десятки бьюти-новинок от известных, раскрученных, или начинающих, но подающих надежды брендов. Во всем этом многообразии мы выбираем только те, которые достойны внимания, и рассказываем вам о них в нашей еженедельной рубрике.