1. Шампунь 3Action Formula «2-в-1», Head & Shoulders

2. Масло-сыворотка «Прогрессивное восстановление» Advanced Hair Series Regenerative Nourishment Serum-in-Oil, Dove

3. Крем French Froisse и спрей Messy Cliche, L'Oreal Professionnel

4. Энергетическая эссенция для лица Cell Shock, Swiss Line

5. Масло для тела L’Huile Corps Chanel № 5, Chanel

6. Масло для тела «Ягодная роща» Frosted Berries Body Butter, The Body Shop

7. Зубная паста Brackets&Ortho, R.O.C.S.

8. Резинки-браслеты Holiday Duo Pack Time To Shine, invisibobble

9. Румяна Cushion Blush Subtil, Lancome

10. Ароматизированная свеча Tonic, Clarins

11. Туалетная вода CK One Gold, Calvin Klein