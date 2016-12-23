С каждым годом требования к участницам конкурсов красоты только возрастают. Девушки должны обладать стройной фигурой, прямой осанкой, уверенной походкой и идеальной кожей. Ни для кого не секрет, что перед бьюти-состязаниями с ними работает целая команда профессионалов. Именно благодаря стараниями визажистов и стилистов на сцене они выглядят на миллион долларов. Но так же ли они хороши и в реальной жизни без нескольких слоев тонального крема и шикарных нарядов? Мы собрали фотографии победительниц конкурсов красоты разных лет из Испании, Колумбии, США и России.

Ежегодно в мире проводится огромное количество различных конкурсов красоты, за которыми следят тысячи людей с разных уголков планеты. Все привыкли, что на сцене девушки выглядят как настоящие статуэтки: стройные, высокие, с гладкой кожей и белоснежной улыбкой. Мы решили выяснить, как выглядят красавицы не при полном параде, а в повседневной жизни. Предлагаем вас оценить триумфаторов конкурсов разных лет, взглянув на их фотографии, сделанные в обычной жизни.