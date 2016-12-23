Ежегодно в мире проводится огромное количество различных конкурсов красоты, за которыми следят тысячи людей с разных уголков планеты. Все привыкли, что на сцене девушки выглядят как настоящие статуэтки: стройные, высокие, с гладкой кожей и белоснежной улыбкой. Мы решили выяснить, как выглядят красавицы не при полном параде, а в повседневной жизни. Предлагаем вас оценить триумфаторов конкурсов разных лет, взглянув на их фотографии, сделанные в обычной жизни.
Ожидание и реальность: королевы красоты на сцене и в жизни
Ежегодно в мире проводится огромное количество различных конкурсов красоты, за которыми следят тысячи людей с разных уголков планеты. Все привыкли, что на сцене девушки выглядят как настоящие статуэтки: стройные, высокие, с гладкой кожей и белоснежной улыбкой. Мы решили выяснить, как выглядят красавицы не при полном параде, а в повседневной жизни. Предлагаем вас оценить триумфаторов конкурсов разных лет, взглянув на их фотографии, сделанные в обычной жизни.
С каждым годом требования к участницам конкурсов красоты только возрастают. Девушки должны обладать стройной фигурой, прямой осанкой, уверенной походкой и идеальной кожей. Ни для кого не секрет, что перед бьюти-состязаниями с ними работает целая команда профессионалов. Именно благодаря стараниями визажистов и стилистов на сцене они выглядят на миллион долларов. Но так же ли они хороши и в реальной жизни без нескольких слоев тонального крема и шикарных нарядов? Мы собрали фотографии победительниц конкурсов красоты разных лет из Испании, Колумбии, США и России.
Новости Woman.ru
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- Ожидание и реальность: королевы красоты на сцене и в жизни (44)
- 55-летняя Екатерина Андреева — наш ответ Монике Беллуччи (83)
- «Мисс Мира-2016»: кому досталась корона, а кому — лишь аплодисменты (37)
- Два кузнечика: худая как тростинка Виктория Бекхэм и ее резвая дочь Харпер гуляют по Лондону (38)
- Шакира выглядит как тинейджер, а не как мать двоих детей, рядом с молодым мужем (17)
- Бунтарка Водонаева против Снегурочки Кабо: кто из звезд круче вошел в образ (17)
- 62-летняя Лайма Вайкуле выглядит ровесницей 39-летней Елены Ваенги (28)
- Британку осудили за то, что она оформляет брови 2-летней дочери (18)
- 12 красавцев-москвичей снялись для модного календаря (13)
- Видео дня: Моника Беллуччи в Москве (11)
- «Зелень» — главный цвет 2017 года (7)
- Игорь Угольников показал взрослую красавицу-дочь (6)
- Модный E.Mi-маникюр по знаку Зодиака (0)
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Практически все без макияжа выглядят милее и моложе.
Все девушки без макияжа гораздо красивее, нежели с макияжем)
Многие без макияжа ещё красивее. Только две мисс на фото 21 и 23 не понравились ни с макияжем, ни без. Остальные очень даже )
Очень красивые девушки!
Все прекрасны без, кроме Филиппин и Японии, ну или просто я не очень такой тип красоты понимаю...
Не знаю, над чем там работают визажисты, большинство девушек визаж только портит..))
Все красавицы. Без макияжа гораздо лучше!
Где так хоть одна БЕЗ макияжа? У всех тон, ресницы, брови нарисованы, как минимум.
Все красавицы. Без макияжа моложе и милее.
Такие милахи без мейка, когда пережаренные в солярии и с тонной тоналки и разного на лице, даже хуже.