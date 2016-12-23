23.12.2016

Если вы уже видели французские календари с брутальными фермерами и сексуальными пожарными, то наверняка задались вопросами, почему нечто подобное так редко выходит в России. Не спешите разочаровываться! Специально к Новому году fashion-марка Trends Brands создала календарь, поместив на него самых красивых парней Москвы.
  • Календарь с самыми красивыми парнями
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    Никита, 24 года, стилист-консультант
    «Счастье — внутри нас. Чтобы быть счастливым, нужно больше доверять своему внутреннему Я»

Создатели проекта стремились сделать съемку максимально естественной. Герои, среди которых были бармены, стилисты, переводчик и СММ-менеджер, позировали фотографам в простых белых футболках. Кроме этого, молодые люди поделились своими главными жизненными принципами.

Несмотря на то, что обычно такие календари переполнены клишированными приемами изображения мужской сексуальности, съемка Trends Brands получилась очень расслабленной и не отвлекла от личности моделей. Каждому из участников удалось передать свой уникальный характер. Кстати, на сайте российской марки каждый фотоснимок можно скачать в нужном разрешении и украсить им рабочий стол своего компьютера. 

Герой какого месяца вам приглянулся больше?


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