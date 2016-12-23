Создатели проекта стремились сделать съемку максимально естественной. Герои, среди которых были бармены, стилисты, переводчик и СММ-менеджер, позировали фотографам в простых белых футболках. Кроме этого, молодые люди поделились своими главными жизненными принципами.
Несмотря на то, что обычно такие календари переполнены клишированными приемами изображения мужской сексуальности, съемка Trends Brands получилась очень расслабленной и не отвлекла от личности моделей. Каждому из участников удалось передать свой уникальный характер. Кстати, на сайте российской марки каждый фотоснимок можно скачать в нужном разрешении и украсить им рабочий стол своего компьютера.
Хлюпковатые парни, не впечатлили...
Одни стилисты да бармены.
Как-то не очень горячо, некоторые совсем никакие... Понравился Июль)
Фэшн-фэшн)
Апрель, май симпатичные, но секса ни в ком нет.
А мне нравится, реальные симпатичные парни, разные.
Самые обычные, красавцев не заметила.
Мистер Июль!
Иван на Ивана не похож)))
Апрель, май симпатичные, но секса ни в ком нет.