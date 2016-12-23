1 2 3 ... 12 Никита, 24 года, стилист-консультант

«Счастье — внутри нас. Чтобы быть счастливым, нужно больше доверять своему внутреннему Я»





Создатели проекта стремились сделать съемку максимально естественной. Герои, среди которых были бармены, стилисты, переводчик и СММ-менеджер, позировали фотографам в простых белых футболках. Кроме этого, молодые люди поделились своими главными жизненными принципами.

Несмотря на то, что обычно такие календари переполнены клишированными приемами изображения мужской сексуальности, съемка Trends Brands получилась очень расслабленной и не отвлекла от личности моделей. Каждому из участников удалось передать свой уникальный характер. Кстати, на сайте российской марки каждый фотоснимок можно скачать в нужном разрешении и украсить им рабочий стол своего компьютера.