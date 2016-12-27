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«Океаническое» окрашивание
Банальным омбре и пиксельным окрашиванием больше никого не удивишь, эти тренды остались в прошлом. В этом году на просторах Instagram мы заметили сотни «русалок», которые не побоялись и к своим темным волосам добавили синие, фиолетовые и бирюзовые пряди. Американский стилист-парикмахер Ханна Эдельман, автор этой популярной техники, уверена, что бьюти-эксперименты — это то, что делает нашу жизнь ярче, и решиться на них можно в любом возрасте. Мы с ней полностью согласны!
Как бы мы ни сетовали на этот високосный год, нельзя не признать, что он был богат не только на звездные разводы, но и на бьюти-тренды. Причем лишь небольшая часть из них перекочевала в жизнь с мировых подиумов, а основная масса появилась на просторах Instagram и YouTube. Уверены, что многие тенденции успешно перекочуют в год грядущий, а некоторые все же придется оставить в 2016-м. В преддверии Нового года мы решили вспомнить про самый модный цвет волос, маникюр, пирсинг года уходящего, а также еще раз рассказать вам про самые красивые, любопытные, интересные и порой странные вещи, которые произошли в бьюти-сфере за прошедшие 12 месяцев. А что вам запомнилось больше всего?