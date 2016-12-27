Весь год редакция Woman.ru пристально следила за тем, что происходит в сфере красоты. Пришло время подвести итоги. В 2016 мы узнали, что такое бондинг и как сделать идеальный зеркальный маникюр, наконец дождались выпуска нового аромата Louis Vuitton (не прошло и 70 лет) и книги самого известного визажиста в нашей стране Елены Крыгиной, научились делать макияж буквально всем, что можно найти в холодильнике — от сникерса до свеклы, выяснили, что эффект омбре можно создать не только на губах, и это далеко не все... В нашей галерее — 15 фишек и самых интересных событий в области бьюти, которыми нам запомнится уходящий год.

1 2 3 ... 32 «Океаническое» окрашивание Банальным омбре и пиксельным окрашиванием больше никого не удивишь, эти тренды остались в прошлом. В этом году на просторах Instagram мы заметили сотни «русалок», которые не побоялись и к своим темным волосам добавили синие, фиолетовые и бирюзовые пряди. Американский стилист-парикмахер Ханна Эдельман, автор этой популярной техники, уверена, что бьюти-эксперименты — это то, что делает нашу жизнь ярче, и решиться на них можно в любом возрасте. Мы с ней полностью согласны!

Как бы мы ни сетовали на этот високосный год, нельзя не признать, что он был богат не только на звездные разводы, но и на бьюти-тренды. Причем лишь небольшая часть из них перекочевала в жизнь с мировых подиумов, а основная масса появилась на просторах Instagram и YouTube. Уверены, что многие тенденции успешно перекочуют в год грядущий, а некоторые все же придется оставить в 2016-м. В преддверии Нового года мы решили вспомнить про самый модный цвет волос, маникюр, пирсинг года уходящего, а также еще раз рассказать вам про самые красивые, любопытные, интересные и порой странные вещи, которые произошли в бьюти-сфере за прошедшие 12 месяцев. А что вам запомнилось больше всего?