На кадрах из шоу «Дом-2», всплывших на днях в Сети, Бузова запечатлена без косметики и без использования фильтров Instagram. На них она выглядит совсем не так, как на фото в своем микроблоге. Некоторые интернет-пользователи даже заявили, что всерьез переживают за кумира.
«Ольга испортила себя! Раньше без косметики она была милая, а теперь эти губы, эти скулы, лицо потеряло индивидуальность», «Выглядит гораздо старше», «Что с косметикой, что без нее Оля стала уже не та», — написали одни (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. Woman.ru).
Впрочем, другие поклонники Бузовой готовы спорить, что и без макияжа Ольга выглядит естественно и свежо: «А мне нравится, простая такая!», «Очень даже хороша», «Вы учитываете, какой у нее ритм жизни: работа, съемки, продажи в магазине, корпоративы, тут не то, что опухнешь, с ума сойдешь!». А что вы думаете о новых снимках Ольги Бузовой?
Вот где красота пряталась =)
Обыкновенная, как все и на свой возраст выглядит нормально.
Мда, выглядит плохо. И ей ужасно не идет ни эта прическа, ни этот цвет волос - ну не ее это цвет! Не понимаю, почему многие пишут, что ей так лучше? Выглядит старше своих лет, подурнела.
Наверно, муж ее такой с утра увидел, вот и сбежал, роняя тапки!
Вот ни разу не фанатка Бузовой, но все же заступлюсь)) У неё же вроде бронхит. Наверняка она глотает таблетки, а многие из них дают отёчность в качестве побочки. Я во время гриппа порой хуже выгляжу. Все мы люди. Плюсую ей за то, что не постеснялась и не попыталась скрыть это под тоннами макияжа. Ничего ужасного.. Обычный живой человек.
Что-то рано Ольга лицом стекать стала...генетика наверно не ах плюс как лошадь скачет все деньги мира заработать торопится.
Посмотрела я на это все и вот, думаю, правда наверное это снанет актуальным в скором времени: умыть девушку, посмотреть на неё без косметики, а уж потом делать выводы по поводу отношений! Разница колоссальная, сами же знаете, мужика можно намазать, будет, как настоящей красоткой выглядеть.
Пчелы покусали? А в губы несколько раз ужалили.
Откуда это толстое лицо, если оно на других фотках худое? Мне кажется, ее намеренно испоганили...аж жалко человека..
Вот это поворот! Бузя, ты? Наконец-то показалась истинная Оля, а то мы тут все из комплекса некрасявок не выходили, плакали!!!)))