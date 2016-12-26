В Instagram обсуждаются кадры из свежего эпизода реалити-шоу «Дом-2» — ведущая телестройки, 30-летняя Ольга Бузова, рискнула появиться перед камерами без грамма макияжа на лице. Поклонники тут же разделились на два лагеря: кто-то решил, что Ольга выглядит болезненно, а кто-то, наоборот, заступился за любимицу.

1 2 3 ... 12 Ольга Бузова в одном из недавних эпизодов «Дома-2»

На кадрах из шоу «Дом-2», всплывших на днях в Сети, Бузова запечатлена без косметики и без использования фильтров Instagram. На них она выглядит совсем не так, как на фото в своем микроблоге. Некоторые интернет-пользователи даже заявили, что всерьез переживают за кумира.

«Ольга испортила себя! Раньше без косметики она была милая, а теперь эти губы, эти скулы, лицо потеряло индивидуальность», «Выглядит гораздо старше», «Что с косметикой, что без нее Оля стала уже не та», — написали одни (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. Woman.ru).

Впрочем, другие поклонники Бузовой готовы спорить, что и без макияжа Ольга выглядит естественно и свежо: «А мне нравится, простая такая!», «Очень даже хороша», «Вы учитываете, какой у нее ритм жизни: работа, съемки, продажи в магазине, корпоративы, тут не то, что опухнешь, с ума сойдешь!». А что вы думаете о новых снимках Ольги Бузовой?